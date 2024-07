Se ne va dalla Ferrari e firma per Alonso: rivoluzione Aston Martin

Altro addio in casa Ferrari che viene scippata dall’Aston Martin di Fernando Alonso che sta attuando una grande rivoluzione

La Ferrari sta vivendo forse uno dei suoi momenti più difficili degli ultimi anni e la tremenda prova offerta nell’ultimo Gran Premio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso in quel di Maranello dove la situazione è sempre più caotica.

Negli ultimi giorni, la Rossa è stata sommersa da critiche feroci dopo gli ultimi deludenti risultati ed anche quest’anno le possibilità di poter vincere il Mondiale sono ridotte al minimo. Sebbene a livello matematico ci siano ancora delle chance, le prestazioni non danno alcuna sicurezza tanto al team quanto ai tifosi che temono ora una lenta e progressiva discesa in classifica.

Inoltre, la Ferrari ha dovuto anche fare i conti con le dimissioni dell’ormai ex direttore tecnico Enrico Cardile, uno dei suoi uomini di punta, che ha deciso di lasciare Maranello con effetto immediato anziché aspettare il termine della stagione quando, molto probabilmente, sarebbe comunque andato via. Il dt non ci ha messo molto a trovare un altro team pronto ad accoglierlo ed ha firmato per l’Aston Martin dell’ex Ferrari Fernando Alonso che sta attuando una vera e propria rivoluzione per il 2025.

Cardile firma per l’Aston Martin: rivoluzione in casa inglese

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito e sui propri canali social, l’Aston Martin ha annunciato l’arrivo di Enrico Cardile che si unirà al team a partire dal 2025. Il direttore tecnico, considerato uno dei migliori ingegneri di Formula 1, ha lasciato la Ferrari da pochi giorni ed ha subito deciso quello che sarà il suo futuro senza perdere troppo tempo.

A dare il benvenuto a Cardile è stato anche Lawrence Stroll, presidente esecutivo dell’Aston Martin, che non ha nascosto l’entusiasmo per il suo arrivo, sottolineando come il proprio team stia costruendo una squadra formidabile. La scuderia in verde si sta rivoluzionando in vista del 2025 e dopo aver portato Cardile dalla sua parte è pronta a puntare altri nomi per poter diventare sempre più forte e mettersi alle spalle proprio la Ferrari.

Oltre Cardile, l’altro nome che intriga molto il team inglese è quello di Adrian Newey che lascerà la Red Bull a fine stagione. L’ingegnere britannico è seguito da tantissime scuderie tra cui anche la Ferrari e l’Aston Martin sta pensando di inserirsi nella corsa e scippare ancora una volta l’ex team di Fernando Alonso.

Il team britannico vuole essere protagonista nel 2025 e lo sta dimostrando con i fatti. La Ferrari dal canto suo deve guardarsi le spalle e iniziare ad intavolare al meglio il prossimo futuro.