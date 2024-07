Sinner, si scatena la bufera: “Guardate altrove”

Piovono dichiarazioni e polemiche dopo l’eliminazione di Jannik Sinner da Wimbledon, sconfitto a sorpresa da Medvedev ai quarti di finale

Purtroppo l’avventura di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon, uno dei più attesi dell’anno, è terminata anzitempo. Chi pronosticava l’azzurro almeno in semifinale della competizione inglese si è sbagliato: l’altoatesino si è visto superare da un energico Daniil Medvedev, che ha dimostrato maggiore continuità e forma atletica nel duello dei quarti di finale culminato al quinto set.

Un gran peccato, visto che Sinner puntava alla vittoria finale. Nel turno successivo avrebbe sfidato il rivale diretto Carlos Alcaraz, il quale lo ha già battuto a Roland Garros, alla caccia di una possibile rivincita. Invece i tre set a due persi contro Medvedev hanno spezzato il sogno dell’altoatesino, che ora punterà tutto sul torneo olimpico di Parigi 2024, a caccia di una medaglia.

Come in ogni disciplina, la sconfitta di Sinner ha non solo alimentato voci e discussioni sul suo stato di forma, ma anche fatto tornare a galla i suoi detrattori, coloro che non hanno mai considerato Jannik un fuoriclasse assoluto nonostante il piazzamento in cima al ranking maschile. Piovono critiche sull’azzurro per questa inaspettata uscita di scena.

Critiche a Sinner, ma l’ex stella del tennis lo difende

La sconfitta di Jannik Sinner ai quarti di finale di Wimbledon fa rumore proprio perché l’italiano aveva abituato molto bene i vari appassionati, visto che in questa annata era sempre arrivato in semifinale e finale dei vari tornei affrontati. Nonostante ciò i critici sono sempre dietro l’angolo.

C’è chi torna a considerarlo un ‘tennista occasionale’, che ha già raggiunto il suo prime con la vittoria degli Australian Open ma che ora rischia un calo. Altri che lo considerano anni luce dietro i top 3 dell’ultima generazione, ovvero Federer, Nadal e Djokovic, che invece a 22 anni già avevano conquistato un numero importante di trionfi.

A difesa di Sinner è intervenuto però Paolo Bertolucci, ex stella del tennis italiano e commentatore tecnico per Sky nei grandi tornei internazionali. Su X l’ex tennista ha voluto spezzare una lancia a favore del classe 2001: “Sarebbe auspicabile capire che nello sport anche ai migliori capita di perdere. Se i quarti di uno slam sono una delusione guardate altrove” – ha scritto Bertolucci, facendo intendere che le delusioni ed i flop sono ben altri.

Inoltre va detto che Medvedev ai quarti di Wimbledon ha disputato una gara importante, come non gli capitava da tempo, mentre Sinner aveva accusato qualche problemino di condizione sia nei turni precedenti, sia durante la stessa gara.