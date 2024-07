Addio LeBron James, l’annuncio non lascia dubbi: sarà l’ultima volta

I tifosi di LeBron James e in generale tutti gli appassionati di basket, vedono arrivare sempre più vicino il giorno del suo addio

Manca sempre meno alla partenza dei Giochi Olimpici 2024 che si terranno a Parigi e per i quali è in programma la cerimonia di apertura in data 26 luglio nella capitale francese. Tutti gli appassionati di sport presenti in ogni angolo del pianeta sono già in fibrillazione per l’inizio di queste Olimpiadi.

Uno degli sport per il quale ci sarà più attenzione, vista l’enorme mole di appassionati che ci sono, sarà la pallacanestro. Quest’anno c’è inoltre anche un motivo in più per seguire il torneo visto che gli Stati Uniti hanno convocato i migliori giocatori della NBA e quindi i più forti del mondo. Non capita sempre che il team USA porti per un Mondiale o una Olimpiade i migliori di cui dispongono. Per questi Giochi di Parigi ci sono però LeBron James e tanti altri campioni incredibili.

LeBron James annuncia: “Non ci sarò a Los Angeles nel 2028, queste sono le mie ultime Olimpiadi”

Uno dei volti più noti di tutta la storia del basket (americano e non solo) è senza dubbio LeBron James che negli ultimi vent’anni è stato quasi sempre uno dei più forti al mondo e uno dei leader in NBA. L’ala dei Los Angeles Lakers è divenuto la scorsa stagione anche il miglior marcatore di tutti i tempi della lega americana e ciò ha fatto sì che diventasse ancora di più una leggenda di questo sport.

Ora LeBron assieme ad altri campioni come Durant, Curry, Embiid, Tatum e Booker, cercherà di vincere la medaglia d’oro con il suo team USA a queste Olimpiadi. Per la tristezza dei suoi tifosi, James ha annunciato che non parteciperà ai prossimi Giochi in programma nel 2028 proprio negli Stati Uniti, ovvero il suo Paese natale, più precisamente a Los Angeles.

“No, non sarò a Los Angeles quando arriveranno le Olimpiadi nel 2028. Certo, vivrò lì tutto l’anno, ma non sarò in città durante i Giochi. Me ne andrò da lì”, ha dichiarato il Re in un’intervista al programma NBC’s Today. James a dicembre compirà 40 anni ed è effettivamente complicato pensare che tra quattro anni sia ancora nel pieno della forma per giocare. A quanto pare però non sembra nemmeno intenzionato a presenziare come spettatore.