Colombia, Quintero: “Felice di tutto questo affetto”

Juan Fernando Quintero, centrocampista della Colombia, ha parlato così in conferenza stampa pre finale di Copa America: “Sono molto grato di ricevere questo affetto. Sono una persona che riflette quello che è la Colombia perché ho sofferto da bambino. Mio padre è mancato che ero giovane, ma al mio fianco avevo mia madre che è sempre stata forte. Ho avuto i miei nonni, le mie zie e i miei zii. Rifletto quello che mi hanno trasmesso su come essere un essere umano. Sono un altro colombiano che sta vivendo questo momento speciale. Ho dovuto sacrificare molto fin da bambino, sono perfettamente consapevole di ciò che sta accadendo in Colombia. Lo sport può essere un faro di luce per tutti noi. Per me ha cambiato la vita. Questo è il messaggio che lancio ai giovani del nostro Paese e di tutto il mondo. Il calcio cambia la vita, è arte, è speranza e la cosa più importante è che dà questo esempio a tutti. È l’onore della mia famiglia che porto con me perché sono loro che mi hanno portato qui“.