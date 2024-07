MotoGP, il grande debutto è saltato di nuovo: l’annuncio spegne ogni speranza

Pausa estiva in corso in MotoGP. Intanto è saltata definitivamente un’ipotesi di cui si è scritto molto nelle scorse settimane

Il GP del Sachsenring in Germania è stato l’ultimo di Luglio in MotoGP prima della pausa estiva. Si tornerà in pista tra un mese circa, nel primo weekend di agosto, a Silverstone, in Gran Bretagna, tracciato simbolo del motorsport mondiale sul quale ha trionfato Lewis Hamilton nel GP di Formula 1 della scorsa settimana.

Con quattro vittorie consecutive, Bagnaia ha completato la rimonta su Jorge Martin e si è presto la vetta della classifica del Mondiale piloti. Sono dieci i punti che separano il campione in carica dal rivale della Ducati Pramac. Bagnaia che, durante la pausa dagli impegni in pista, si sposerà con la compagna Domizia Castagnini a Pesaro, sabato 20 luglio.

MotoGP che ha vissuto una prima parte di stagione ricca di colpi di scena anche per quanto riguarda il mercato piloti. L’approdo di Marquez sulla Ducati factory nel 2025 ha scatenato un effetto domino che ha coinvolto altri colleghi. Martin è stato ingaggiato dall’Aprilia insieme a Bezzecchi. Bastianini, invece, affiancherà Vinales alla Tech 3 di KTM che ha promosso Acosta nel team ufficiale al posto di Miller. Nel frattempo, Pramac ha chiuso la partnership con Ducati e ha scelto di legarsi alla Yamaha.

MotoGP, salta il possibile debutto: tutto confermato

Protagonista delle indiscrezioni di mercato in MotoGP è stato anche Toprak Razgatlioglu. A metà giugno, in un’intervista su Speedweek, Kenan Sofuoglu, ex pilota e attuale manager del pilota turco, aveva espresso la volontà del suo assistito di un possibile salto di categoria dalle derivate di serie.

“C’è molto interesse per lui nel paddock della MotoGP – si legge nelle dichiarazioni di Sofuoglu riprese da ‘FormulaPassion’ – e Razgatlioglu vuole sfruttare questo momento della sua carriera per fare il salto in MotoGP. L’ho comunicato già alla BMW.” Per il turco si era ipotizzato un possibile passaggio alla Honda, scuderia in grande crisi in MotoGP con Marini e Mir che hanno totalizzato appena 14 punti in due.

Le indiscrezioni sull’approdo di Razagatlioglu nella classe regina del Motomondiale sono, tuttavia, destinate a rimanere tali. Lo ha confermato lo stesso pilota a margine del weekend di Superbike a Donington del 13-14 luglio. Il turco ha confermato di aver parlato con il manager della possibile svolta nella sua carriera che, tuttavia, non sarà immediata. Anzi.

“Kenan gestisce la mia situazione e ne abbiamo parlato – si legge su GPOne.com – ma se non ho un buon contratto e una moto factory perché dovrei andare in MotoGP ? Non voglio andarci solo per fare numero o per vedere impresso il mio nome.” Razgatlioglu, dunque, resterà con BMW in Superbike anche nel 2025. Del suo approdo in MotoGP si era scritto anche lo scorso anno quando, da pilota Yamaha, sostenne un test in pista con un prototipo di MotoGP. Anche in quel caso, il turco ha preferito proseguire in Superbike, lasciando peraltro il team con cui ha vinto il titolo nel 2021.