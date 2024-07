Colpaccio per la Ferrari: lo porta Hamilton

La Ferrari si prepara a confezionare un grande colpo per il futuro: può essere già decisivo Lewis Hamilton

I tifosi della Ferrari stanno sopportando settimane durissime, con un rendimento della ‘Rossa’ davvero molto difficile da digerire. E così, il pensiero va lontano, al prossimo anno, quando il ‘salvatore’ del Cavallino Rampante sembra avere da mesi già un nome ed un cognome.

Lo scorso febbraio Lewis Hamilton ha lasciato a bocca aperta il mondo intero, annunciando il suo passaggio in Ferrari dopo una vita di successi in Mercedes. Un ‘tradimento’ per alcuni, un sogno ad occhi aperti per altri. Il 39enne di Stevenage è fresco di vittoria a Silverstone, dove detiene il record di vittorie nello stesso GP con numeri che nessuno ha mai raggiunto (9, contro le 8 di Schumacher a Magny-Cours). Il suo passaggio a Maranello ha spiazzato tutti, in primis Carlos Sainz che ad oggi si ritrova ancora senza squadra per il 2025.

Lo spagnolo si è detto amareggiato dopo l’annuncio dell’inglese, mentre la Ferrari ha semplicemente fatto le sue scelte. E adesso per superare un grave momento di crisi, con il disastro compiuto nel post Barcellona, servirà l’aiuto di tutti. Il pacchetto di aggiornamenti montato sulla SF-24 ha distrutto ogni possibilità di competere per le prime posizioni: Leclerc, dopo la vittoria di Monaco, è finito costantemente fuori dalla top 10. Un disastro.

Ma c’è un’esigenza che preme parecchio alla Ferrari e al suo Team Principal Frederic Vasseur, bersagliato dalle critiche nelle ultime settimane. Servirà un nuovo direttore dell’area tecnica ed in questo, incredibilmente, può tornare utile proprio il futuro ferrarista: Hamilton in tal senso può risultare decisivo nella spinosa scelta da compiere.

Ferrari, ‘garantisce’ Hamilton: super colpo

Loic Serra e Jerome D’Ambrosio dentro, anche se pesa e non poco il recente addio di Enrico Cardile che dopo le dimissioni ha deciso di gettarsi in una nuova avventura nella direzione dell’Aston Martin. Adesso, però, non è ancora chiaro chi possa prendere il suo posto.

A tentare di fare chiarezza ci ha pensato Frederic Vasseur che in una recente intervista al ‘Financial Times’ ha detto la sua sulla scelta del prossimo direttore tecnico della Ferrari. Una decisione delicata sulla quale bisognerà ponderare bene. E pare proprio che il francese lo farà spalla a spalla con Lewis Hamilton, pronto a sbarcare a gennaio a Maranello. “Uno dei lati positivi dell’arrivo di Lewis a Maranello sarà che la sua presenza potrà aiutarci nell’attrarre un maggior numero di persone valide“.

Il carisma e l’importanza nel paddock del sette volte campione del mondo ‘sfruttata’ per poter riservare alla Ferrari il dt migliore possibile, in grado di ereditare il ruolo di Cardile e magari fare pure meglio. “La Ferrari ha un ottimo team ma ci si può sempre rinforzare“, ha concluso Vasseur aprendo dunque ad un grande colpo. Un affare nel quale, in primo piano, a questo punto può ‘rientrare’ anche Lewis Hamilton. Staremo a vedere chi sarà il prescelto.