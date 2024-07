Parma, ufficiale: Zion Suzuki è gialloblù

Parma Calcio annuncia che il portiere Sion Suzuki è stato acquistato a titolo definitivo dal Sint-Truidense Voetbalvereniging e ha firmato un contratto fino al 30.06.2029.

Parma, il comunicato

Nazionalità giapponese, ma di origine americana (nato a Newark, nello stato del New Jersey) e ghanese, Zion è un profilo internazionale che ha giocato in due Club nella sua carriera, Urawa Red Diamonds e Sint-Truidense Voetbalvereniging. E’ cresciuto nel Settore Giovanile del Club giapponese, dove nel 2020 è diventato professionista, e contestualmente, ha giocato in tutte le selezioni nazionali giovanili del Giappone, dove dal 2022, ad appena 19 anni, è diventato titolare della Nazionale “A”. Un profilo internazionale che nell’ultima stagione in Jupiler Pro League, ha disputato 32 presenze, mettendo in risalto le sue doti atletiche, umane e tecniche, che lo hanno affermato in tutto il mondo. Oggi il Parma Calcio annuncia con orgoglio che Zion è un calciatore gialloblu e potrà arricchire, ancora di più, con la sua voglia e le sue qualità la rosa della nostra squadra!

Le prime parole di Suzuki

La dichiarazione di Zion Suzuki: “Sono Zion Suzuki e sono felice di far parte del Parma Calcio. So che è un Club con una grande storia, ha tantissimi tifosi in tutto il mondo e giocheremo in Serie A. Per questo, cercherò sempre di dare il massimo e di contribuire con il mio lavoro al bene della squadra”.

La dichiarazione del Direttore Sportivo, Mauro Pederzoli: “Lo abbiamo voluto fortemente, ma è stata una trattativa lunga e complessa. Intorno a Zion ci sono state moltissime attenzioni, l’interesse su di lui era fortissimo. Alla fine, ha prevalso la sua e la nostra volontà, c’è stata una reciproca voglia di stringere un legame che possa mettere le basi per un rapporto duraturo e proficuo. La felicità è doppia se consideriamo che è uno dei talenti più giovani nel suo ruolo con una già grandissima esperienza, maturata sia in Giappone che in Belgio. Oggi lo abbracciamo insieme a tutta la comunità gialloblu, convinti che qui sarà accolto dalla squadra e dai nostri tifosi nel modo più bello e caloroso”.