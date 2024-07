Sinner ha cambiato sport: tifosi sorpresi

“Nuovo sport” per Jannik Sinner: direttamente dalla vacanza in Sardegna dopo un incontro fugace, arriva uno scatto sorprendente. L’annuncio con i tifosi

Nuova passione per Jannik Sinner che a quanto pare, almeno in vacanza, ha deciso di ‘cambiare sport’! Il numero uno nel ranking ATP si gode alcuni giorni di meritato relax dopo la brutta delusione di Wimbledon, condizionato da alcuni problemi nel bel mezzo della sfida con Medvedev persa poi al quinto set. Dovrà ripartire dalla vetta, ancora saldamente sua, e preparare i prossimi importanti impegni a partire dall’Olimpiade di Parigi.

Ci sono ancora tanti traguardi davanti al classe 2001, per provare a scacciare gli ultimi mesi complicati che l’hanno visto prima alle prese con l’infortunio all’anca, poi alla resa in semifinale (ancora non al meglio) al Roland Garros, infine la nuova delusione di Wimbledon. Quanto fatto nella prima parte dell’anno però resta intatto e gli è valso l’essere il primo italiano a finire in vetta alla classifica ATP. Nel nostro paese, intanto, è scoppiata la Sinner mania. Tutti sono pazzi di lui, del suo personaggio anti-divo e schivo. L’interesse per il mondo delle racchette è aumentato a dismisura rispetto al passato proprio grazie all’altoatesino.

Sinner cambia sport e si dà al calcio a 5? Ecco cosa è successo

Intanto, come detto, dopo la fine dell’avventura al torneo inglese, si è concesso qualche giorno di vacanza insieme alla sua ragazza in Sardegna. Ed è qui che…si è dato ad un altro sport, con i tifosi che sono rimasti spiazzati. Con tanto di annuncio “ufficiale”, da parte del suo “nuovo” team.

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport,’ un gruppo di ragazzi che formano una squadra amatoriale di calcio a 5 l’hanno riconosciuto e gli hanno chiesto una foto in Sardegna, zona Porto Cervo. Il tennista si è concesso sorridente e ben volentieri allo scatto con i fan, che insieme formano la Agugliaro Fc. Quello che è successo dopo sta facendo già il giro del web ed è alquanto singolare.

I ragazzi, infatti, hanno postato la foto sul profilo Instagram della squadra, taggando Sinner e “annunciando” il suo acquisto per il team. Come se fosse a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Agugliaro Fc. L’annuncio è dato come un tweet di calciomercato: ““HERE WE GO! Jannik SINNER confermato come nuovo acquisto degli AGUS per la stagione 24/25. Deal done!”, si legge.