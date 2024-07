Valentino Rossi, guai seri: “Tutta colpa sua”

Impegnato nel mai così fervido mercato piloti, il ‘Dottore’ deve tornare con la memoria ai tempi passati: colpa delle parole del rivale

Certe storie, certe rivalità, certe polemiche, non finiscono mai. Restano vive nel sottobosco di tutti gli eventi che le hanno seguite, alimentandosi di volta in volta con delle semplici dichiarazioni o ricostruzioni dei fatti. È indubbiamente così per la grande polemica che dal 2015 coinvolge Valentino Rossi e Marc Marquez, protagonisti di una guerra verbale, portata in pista, che ancora non ha smesso di produrre i suoi effetti.

Ma torniamo per un attimo indietro con la memoria. È il 2015, si corre il GP di Philipp Island- terzultima gara dell mondiale – e lo spagnolo, fuori dalla lotta per il titolo, vince la corsa togliendo di fatto preziosi punti a Jorge Lorenzo, impegnato nella rincorsa alla leadership mondiale del fenomeno di Tavullia. Il ‘Dottore’ non la prende bene, accusando curiosamente Marquez di essere sostanzialmente a capo di un disegno tutto iberico che dovrebbe portare ‘Por Fuera‘ a superarlo nella bagarre per il primo posto finale in classifica.

Passano pochi giorni e in Malesia ecco il patatrac che tutti ricordano: Marquez si incolla a Rossi ‘tormentandolo’ per una serie di giri, superandolo e facendosi superare, in una lotta talmente faticosa ed estenuante da portare Valentino a buttare fuori pista il Cabroncito. Marquez a terra, Valentino terzo sul traguardo ma penalizzato nella successiva gara decisiva di Valencia, quando sarà costretto a partire dall’ultimo posto in griglia.

Addio decimo titolo mondiale per Rossi, che nel paddock in Malesia sarebbe poi addirittura andato a cercare lo spagnolo, accusandolo di aver platealmente favorito Lorenzo ostacolando la sua corsa. Un nervo scoperto, quello del centauro italiano, che negli anni è tornato spesso su quell’episodio. Di fatto mai perdonando Marquez per l’accaduto.

Stoner, che frecciata a Valentino: “Ha sbagliato”

Intervenuto nel podcast ‘Ducati Diaries’, il fenomenale Casey Stoner, ex pilota nonché campione del mondo a bordo della moto di Borgo Panigale, ha commentato quanto accadde nel convulso finale di quel campionato del mondo. La sua ricostruzione probabilmente non piacerà troppo a Valentino.

“Marc, in una certa misura, si è meritato le critiche. Ha cercato di mettersi in mezzo, anche se tutti lo incolpano per l’intera faccenda, mentre la gente dimentica che è Valentino che ha iniziato“, ha esordito l’australiano. L’ex ducatista ha sottolineato come erano tutti amici, poi “Valentino ha iniziato una guerra verbale e Marc si è vendicato”, evidenziando quindi come sia difficile spaventare in pista uno come il cabroncito ex Honda.

“Tutto ciò che Rossi ha fatto nel 2015 è stato punzecchiare il peggior pilota sulla griglia per farlo. Qualcuno che poteva batterlo, che poteva essere più veloce di lui. E che poteva buttarlo fuori da una gara o dal Mondiale”. Stoner ha quindi concluso evidenziando come quello di Rossi sia stato un errore, perdendo il controllo sui media ed iniziando una faida con Marquez finendo per farsi coinvolgere troppo nella famigerata gara in Malesia.