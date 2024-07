Zanardi indimenticabile, foto da brividi: “27 anni fa”

Emerge un ricordo indimenticabile che riguarda Alex Zanardi: il web è tornato a commuoversi, lo scatto di 27 anni fa mette i brividi

Pochi uomini avrebbero avuto la forza ed il coraggio di andare avanti dopo mazzate così dolorose che la vita ha deciso di riservargli. Ed invece ancora oggi Alex Zanardi risulta un esempio, un modello da seguire per dignità e tempra. Uno sportivo unico che ha dovuto patire dolori inimmaginabili.

Il 15 settembre 2001 in occasione del Campionato Cart che in quel weekend faceva sosta in Germania, Alex fu vittima di un incidente mortale. Dopo aver perso il controllo dalla vettura fu colpito in piena da un altro pilota e la sua macchina si ritrovo a metà. Poi la corsa in ospedale e i medici che per salvargli la vita furono costretti ad amputare gli arti inferiori. La fine della carriera come Alex stesso conosceva. Ma quello che è stato capace di costruire pochi anni dopo, è semplicemente commovente.

Il brivido per le corse è rimasto lo stesso ma Zanardi si è dedicato all’handbike, arrivando ad ottenere dei successi importantissimi stagione dopo stagione. Un uomo speciale, uno sportivo unico che ha saputo reinventarsi praticamente da zero. E così è rinato, vittoria dopo vittoria, diventando anche in questo caso un vincente. 4 medaglie d’oro alle Paralimpiadi, tra Londra e Rio de Janerio (2012 e 2016). Una soddisfazione enorme, un calcio alla sfortuna che gli ha riportato il sorriso. La storia, però, si è ripetuta.

Zanardi, ricordo dolcissimo: fan commossi

E stavolta l’incidente è stato ancora più atroce. Un lampo di dolore quel 19 giugno 2020 nel quale lo scontro frontale con un camion, durante gli allenamenti sulle strade di Pienza, rischiò di porre fine alla vita di Zanardi. I sei mesi di coma ed il ritorno a casa solo nel 2021. Da allora di notizie non ne arrivano: la salute di Zanardi è un mistero.

Tra alti e bassi la sua carriera è stata sinceramente emozionante. Dal capolavoro di Laguna Seca contro Herta fino ad un ricordo tornato caldo nelle scorse ore quando, su ‘X, è stato ripubblicata una foto da brividi che ha lasciato tutti di sasso. Era il 13 luglio 1997 quando a Cleveland Zanardi vinse il Medic Drug Grand Prix. In una gara caratterizzata da una miriade di bandiere nere, Zanardi riuscì con tutto il suo talento a fare sua la vittoria. Uno dei picchi della sua carriera prima che la vita decidesse di complicarsi e di accanirsi su Alex.

27 years ago today, Alex Zanardi won the 1997 Medic Drug Grand Prix of Cleveland. pic.twitter.com/4SNJMXzz2U — Andrew (@Basso488) July 13, 2024

Sono passati quasi trent’anni ma il ricordo resta vivido nella mente dei suoi sostenitori che ancora oggi attendono con ansia novità sulle sue condizioni di salute. Un pilota di talento, un vincente nello sport e non solo, un uomo vero. Zanardi ha lasciato un’impronta indelebile e lo scatto mostrato – così semplice – rappresenta un momento felice della sua vita. La foto da brividi dopo il successo, un traguardo che Alex Zanardi non dimenticherà mai.