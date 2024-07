Atalanta, progettualità e metodo: la Dea lavora così

Progettualità e metodo, l’Atalanta non conosce altri modi per dare luce al suo presente. La Dea lavora sotto il sole di Zingonia per vivere un’altra stagione da favola a cominciare dalla serata di gala di Varsavia nella notte del 14 agosto, quando la Dea sfoggerà il suo smoking più bello per la Supercoppa contro i titani del Real Madrid. Nel frattempo il mercato non preoccupa più di tanto, l’Atalanta dopo Godfrey, Zaniolo e Sulemana in entrata, continua ad aspettare un’offerta della Juventus per Koopmeiners che si avvicini ai 60 milioni, da cui la Dea non si smuove.

Atalanta, rientra Koop ma non solo

L’olandese sta tornando piano piano dall’infortunio, ma la sua apertura totale verso i bianconeri fa correre l’Atalanta ai ripari. Il nome più caldo è sempre quello di O’Riley, il gioiellino da doppia cifra con il Celtic, per cui i nerazzurri hanno offerto 15 milioni, il Celtic ne chiede 25 e l’atalanta alzerà la proposta nelle prossime ore. Del resto a Bergamo ci hanno fatto l’abitudine a perdere anche i pezzi più pregiati, visto che poi la squadra mercato orobica ha sempre saputo come rimpiazzare anche i big più importanti. Il mercato quindi, non desta preoccupazioni, Gasperini con la sua Atalanta coltiva un nuovo sogno per diventare ancora più grande, dopo l’Europa League è tempo di Supercoppa, poi di un campionato in cui si può pensare di raggiungere l’impossibile.

Francesco Nigro