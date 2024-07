Berrettini, che guaio: notizia di questi minuti, durissima da accettare

Il torneo di Wimbledon è giunto ufficialmente al termine. Il tennista italiano Matteo Berrettini deve fare i conti con una pesante batosta.

Wimbledon è giunto ufficialmente al termine ed a vincere sono stati rispettivamente Carlos Alcaraz e Barbora Krejcikova. Il tennista spagnolo è diventato uno dei 6 tennisti nella storia a vincere Roland Garros e Wimbledon nello stesso anno, il murciano è ormai iscritto al tavolo dei più grandi e sta riscrivendo la storia a soli 21 anni.

Il torneo londinese ha visto invece una pesante battuta d’arresto per Jannik Sinner, considerato da molti come il grande favorito e ko già ai quarti di finale. L’azzurro – va detto – aveva un tabellone non semplice, nei primi turni ha sconfitto tennisti ostici come Matteo Berrettini e Ben Shelton. Proprio il derby italiano del secondo turno è stato tra i match più belli del torneo, Jannik e Matteo hanno dato spettacolo sul Centrale di Wimbledon e anche il romano ha dimostrato che sta tornando.

Purtroppo Berrettini ha avuto diversi problemi fisici negli ultimi tempi e questo ha portato ad un crollo totale in classifica. La situazione dopo Wimbledon è anche peggiorata e le cose non sono positive, l’azzurro ha perso i punti ottenuti in Inghilterra nel 2023 dove si arrese agli Ottavi solo contro il solito Alcaraz.

Matteo Berrettini, la classifica inguaia l’azzurro

Dopo le ultime settimane Matteo coltivava la possibilità di entrare presto tra le teste di serie ma ora le cose – dopo Wimbledon – sono abbastanza diverse. Il tennista romano ha perso ben 23 posizioni nel ranking ed ora è numero 82 al mondo. Numeri durissimi, soprattutto visto che – senza l’ausilio della testa di serie – ogni tennista deve fare i conti con un sorteggio durissimo. E appunto lo abbiamo visto anche a Wimbledon dove ha pescato il numero uno al secondo turno.

Una battuta d’arresto pesante per i suoi tifosi e ora tornare tra le teste di serie (sono le prime 32 al mondo negli Slam) non sarà semplice, se non quasi impossibile in questo 2024. Va detto che Matteo non ha praticamente punti da difendere ora e la priorità è giocare e scendere in campo, senza nessun guaio fisico.

Se da un lato Berrettini è preoccupato dalla classifica arrivano invece buone notizie da parte di altri italiani. Con la semifinale ai Championships Lorenzo Musetti è ora numero 16 al mondo, tornato quindi ad avere un’ottima classifica e presto potrebbe arrivare al suo Best Ranking.

L’Italia ha diversi tennisti in Top 100 e vive uno dei momenti più floridi della sua storia. Per Berrettini non è facile, ma l’azzurro – senza problemi fisici – ha buone possibilità di ottenere una buona classifica. E lo abbiamo visto anche durante la sfida con Sinner, un match di grandissimo livello da parte di entrambi.