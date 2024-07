Berrettini, che mazzata dopo lo spettacolo di Wimbledon: è UFFICIALE

Mazzata enorme per Matteo Berrettini a cui non è bastata l’ottima prestazione con Sinner a Wimbledon: ora è ufficiale

Brutta botta per Matteo Berrettini, proprio quando sembrava che le cose per lui stessero tornando alla normalità. Il match disputato contro Jannik Sinner durante il torneo di Wimbledon è stato uno spot per gli amanti del tennis.

Nonostante avesse di fronte il numero uno al mondo e quindi un avversario di rango superiore, Berrettini si è battuto con tutto sé stesso, dando vita ad una sfida spettacolare ricca di pathos e colpi di scena. Abbiamo rivisto, finalmente, il Berrettini salito alla ribalta negli anni passati, quello lontano da acciacchi fisici e voci di gossip che spesso l’hanno distratto.

Non è stato un ultimo anno felice per il classe ’96, a causa di continui problemi che gli hanno impedito di essere al top della forma e prendere parte così ai tornei più importanti. Dopo l’ennesimo stop, Matteo è finalmente rientrato a Stoccarda, sconfitto in finale da Draper. Poi la citata sfida con Sinner e, ora, l’inizio di un’estate piena di impegni. Questa settimana Berrettini è in campo a Gstaad, dove è stato raggiunto da una notizia che non gli farà certo piacere.

Tegola per Berrettini, è fuori: adesso è ufficiale

Sono stati resi noti, infatti, i convocati dell’Italia per la fase a gironi di Coppa Davis che si terrà dal 10 al 15 settembre. Gli azzurri dovranno difendere lo storico titolo conquistato lo scorso anno e lo faranno a partire dalle sfide, previste a Bologna, contro Belgio, Olanda e Brasile. Capitan Filippo Volandri ha convocato Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Resta così fuori Berrettini, insieme anche a Sonego, Cobolli e Arnaldi. Una brutta notizia che non ci voleva, soprattutto dal punto di vista del morale, per Matteo. Volandri però ha fatto sapere come le convocazioni non siano ancora definitive, mancando circa due mesi alla disputa della competizione, tenendo aperto ancora uno spiraglio per Berrettini e gli altri.

“Manca ancora troppo tempo per le sfide di Bologna, non possiamo dar valore concreto a queste convocazioni. Può succedere ancora di tutto, vedremo lo stato di forma dei ragazzi nel prossimo mese. Resta questo il criterio di scelta principale del team”. A Berrettini non resta che continuare a lavorare duro e sperare.