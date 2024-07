Ferrari, proposta umiliante a Carlos Sainz: ecco di cosa si tratta

Proposta mortificante per Carlos Sainz: un campione del suo calibro difficilmente potrà mai essere relegato al ruolo di semplice riserva

Dopo anni di campionati a senso unico sin dalle prime uscite, questa stagione si sta rivelando essere sempre più competitiva e incerta nel mondo della Formula 1. Intanto dal punto di vista del mercato, tra i tanti cambi di scuderia che avverranno al termine dell’anno, spicca come il pilota spagnolo Carlos Sainz si trovi in una posizione scomoda. Dopo un inizio di stagione promettente con la Ferrari, il madrileno è ancora in scadenza di contratto e per il 2025 ha davanti a sé ha un futuro incerto. Le eventuali trattative con i giganti della griglia, Red Bull e Mercedes, non hanno portato ai risultati sperati, lasciando il pilota senza una squadra di spicco per il prossimo anno.

In mezzo a questa situazione complicata, la proposta dell’ex pilota David Coulthard ha fatto scalpore e sta sollevando indignazione nel mondo del motorsport. Coulthard, parlando nel podcast ‘Formula For Success’ di Eddie Jordan, ha suggerito che Sainz si debba proporre per diventare il pilota di riserva della Ferrari nei prossimi due anni.

“Non sarebbe meglio che Carlos dicesse alla Ferrari: ‘Va bene, sarò il tuo pilota di riserva per i prossimi due anni’? Due anni osservando, rimettendosi in forma, prendendosi una piccola pausa mentale dalla Formula 1. E poi, a trentadue anni, sarà lì per salire sulla vettura sviluppata da Lewis e Charles”. Questa è l’azzardata ipotesi lanciata dall’ex pilota scozzese.

Sainz terzo pilota: proposta clamorosa

Per un pilota del calibro di Carlos Sainz, la proposta di Coulthard suona come un’umiliazione. Dopo anni di duro lavoro e di prestazioni di alto livello, accettare un ruolo di riserva significherebbe un declassamento ingiusto e immeritato. La carriera di Sainz è stata caratterizzata da determinazione, talento e una costante crescita, che lo hanno portato a competere con i migliori piloti del mondo. Ridurre tutto questo a un ruolo di secondo piano appare improbabile.

Nonostante le difficoltà nelle trattative con Red Bull e Mercedes, Sainz ha ancora diverse opzioni disponibili. Team come Alpine, Williams e Audi hanno mostrato interesse per il pilota spagnolo. In particolare, l’arrivo di Flavio Briatore alla guida di Alpine ha riacceso le speranze per un progetto competitivo, anche se non immediatamente vincente. La decisione di Sainz è cruciale non solo per il suo futuro, ma anche per quello di molti altri piloti che attendono le sue mosse per definire i propri contratti.

La situazione di stallo sta creando nervosismo nel paddock. Piloti come Kevin Magnussen e Guanyu Zhou hanno espresso frustrazione per l’incertezza che circonda il futuro di Sainz. “Carlos in questo momento è il ‘collo della bottiglia’” ha commentato Magnussen, lasciando intendere che la situazione vissuta dall’ispanico stia in qualche modo bloccando il resto delle trattative per gli altri piloti nella sua medesima situazione.

Zhou ha invece aggiunto: “Stiamo tutti aspettando che Carlos prenda decisioni”. Questo clima di attesa non fa che aumentare la pressione su Sainz, che deve prendere una decisione difficile in un momento critico della sua carriera. Sta di fatto che la proposta di Coulthard, seppur animata dalle migliori intenzioni, è poco giusta verso l’orgoglio e le aspirazioni di un pilota che ha dimostrato di meritare un posto di rilievo sulla griglia di partenza. Per Carlos Sainz, il ruolo di riserva non è un’opzione accettabile.