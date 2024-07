Fiorentina, Milenkovic la Premier è sempre più vicina

Dopo 7 lunghi anni, 264 presenze 17 gol e 5 assist sta per terminare la storia d’amore tra Milenkovic e la Fiorentina, quello che è stato per tanto tempo uno dei perni della retroguardia viola sin dalla prima stagione in riva all’Arno si trasferirà infatti in Premier League al Nottingham Forest.

Fiorentina, fuori Milenkovic dentro Pongracic

Una cessione obbligata in casa viola dopo la scelta della società di abbassare il monte ingaggi con Milenkovic che pesava per 7 milioni lordi a stagione. Un trasferimento quello del serbo oltre manica che porterà nelle casse della Fiorentina 12 milioni più 2-3 di bonus. Un addio quello del serbo che prevede l’innesto di un nuovo elemento. La viola infatti ha messo gli occhi su Marin Pongracic, difensore del Lecce. Il centrale era in procinto di trasferirsi al Rennes ma la trattativa non era ancora conclusa da lì l’inserimento della Fiorentina con il giocatore che apprezza la destinazione italiana. Fuori Milenkovic dentro Pongracic sembra essere questa quindi la prossima mossa nella testa della viola. Con Pradé che dovrà poi provare a rinforzare anche centrocampo e attacco con il nome di Richard Rios per la mediana che piace al netto di un prezzo ed una concorrenza importante…