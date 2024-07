Ha detto no a Ferrari e Aston Martin: firma a sorpresa per la Mercedes

Il mercato ancora nel vivo Formula 1 a ridosso della pausa estiva. Ferrari, Aston Martin e Mercedes attendono una decisione importante

Il campionato di Formula 1 è arrivato al giro di boa e sembra essere molto più equilibrato rispetto al passato. La Red Bull è ancora la vettura migliore ma McLaren e Mercedes sembrano aver fatto dei passi da gigante con quest’ultima che si è imposta nelle ultime due gare.

Le vittorie di Russell ed Hamilton, infatti, hanno rilanciato alla grande la casa tedesca nella classifica costruttori ai danni della Ferrari che ha portato aggiornamenti poco efficaci negli ultimi gran premi. Di fatto, la Ferrari è la quarta forza del Mondiale in questo momento.

Come se non bastasse, Vasseur pare sia stato beffato anche sul mercato, proprio come i suoi colleghi della Aston Martin. L’uomo più cercato della Formula 1 è vicino a una decisione. Una scelta dalla quale dipendono anche i destini delle squadre che lo seguono.

Ferrari lontana per Newey, la scelta si avvicina

Adrian Newey lascerà la Red Bull al termine di questa stagione, dopo aver permesso a Max Verstappen di guidare una vettura quasi perfetta in questi anni. L’ingegnere britannico ha annunciato il suo addio alla scuderia anglo-austriaca lo scorso maggio ed è stato immediatamente contattato da diversi team. In un primo momento, sembrava dovesse andare in Ferrari, dove c’è un progetto ambizioso in vista del 2026 con l’introduzione dei nuovi regolamenti.

Secondo quanto affermato su Viaplay TV da Jeremy Clarkson , ex presentatore di Top Gear e protagonista della serie Grand Tour su Prime, Adrian Newey non avrebbe nessuna intenzione di firmare per la Ferrari: “So che Newey sta cercando casa nell’Oxfordshire, non a Maranello”.

Si tratta della conte dell’Inghilterra nella quale hanno le proprie sedi sia Mercedes che Aston Martin. Mercedes sembra essere avanti rispetto ai rivali dell’Aston Martin in questo momento, anche l’ingegnere britannico annuncerà il suo futuro solo dopo l’estate.

Qualora Toto Wolff dovesse convincere Adrian Newey a firmare per Mercedes, la scuderia potrebbe tornare a lottare per vincere il mondiale dopo aver dominato per diversi anni con Hamilton. Quest’ultimo passerà alla Ferrari nel 2025 e non è un mistero che Wolff abbia contattato Max Verstappen per sostituirlo. Qualora il dirigente austriaco dovesse ricomporre la coppia Newey-Verstappen in Mercedes, il team accrescerebbe e non poco le sue possibilità di tornare ai vertici della F1.