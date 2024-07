Serie A, Bologna ma non solo: il mercato delle altre

1 mese all’inizio della nuova Serie A, lavoro che prosegue tra ritiri e allenamenti, un calciomercato che piano piano entra nel vivo un po’ per tutti. Chi dovrà essere all’altezza delle aspettative nell’imminente futuro è sicuramente il nuovo Bologna di Italiano. Arrivato Cambiaghi bisogna rinforzarsi ulteriormente. Attendendo la nuova vita londinese di Calafiori infatti, Sartori ha messo gli occhi sui rinforzi. Hummels a parametro zero è il sogno di tutta la piazza, Rugani è un obiettivo ma trattare con la Juve è complicato. Un po’ come per Milik, il candidato ideale per l’attacco e per prendere il posto lasciato libero da Zirkzee.

Serie A, il mercato della altre

Chi scalda i motori in entrata è anche l’Empoli, pronto a chiudere un doppio colpo freschissimo. Sebastiano Esposito è pronto a tornare in Serie A con gli azzurri, Lorenzo Colombo a dimostrare realmente di che pasta è fatto. Il nuovo Verona di Zanetti rivive i flashback di qualche mese fa: i migliori se ne vanno, da Baroni a Noslin, passando per Cabal che ha trovato l’accordo con l’Inter. Chi si muove veloce è il Genoa, ripartito dalla guida di Gilardino ma alle prese con i nodi Gudmundsson-Retegui. Restano o vanno? La domanda risuona nella sponda rossoblù di Genova, per un Gilardino che nel frattempo si gode un grande Vitinha, programmando un nuovo Grifone ancor più affamato di prima.

Francesco Nigro