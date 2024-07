Alcaraz inguaia Sinner, rischio elevatissimo dopo Wimbledon: sta arrivando

Wimbledon si è concluso con la splendida vittoria di Alcaraz. Un risultato che potrebbe influire e non poco anche su Jannik Sinner

Una vittoria eclatante, netta, quella di Carlos Alcaraz a Wimbledon. Il fuoriclasse spagnolo ha bissato il successo dello scorso anno, battendo nuovamente Novak Djokovic in una finale dominata, nella quale il serbo ha provato a rientrare in partita solo nella parte conclusiva del terzo set.

Alcaraz si è imposto 6-2; 6-2; 7-6, un punteggio che sarebbe potuto essere più largo nel set decisivo nel quale lo spagnolo ha fallito tre match point in battuta, avanti 5-4; 40-0. Djokovic, al cospetto della Principessa Kate, non ha potuto far altro che riconoscere i grandi meriti del rivale, capace in un mese di conquistare Roland Garros e Wimbledon, impresa riuscita in passato solo alle leggende del Tennis, tra cui lo stesso Djokovic, Nadal e Federer.

Una vittoria quella di Alcaraz che ha prodotto effetti immediati anche in classifica. Confermando i 2000 punti ottenuti lo scorso anno, Carlos è rimasto al terzo posto del ranking ATP con 8130 punti, 1440 in meno del leader Jannik Sinner. Per l’azzurro, tuttavia, la situazione è cambiata e non poco nella Race.

Alcaraz a un passo da Sinner, la nuova classifica dopo Wimbledon

La graduatoria Race è quella che tiene conto esclusivamente dei risultati ottenuti nella stagione in corso. I primi otto della graduatoria si qualificano alle Atp Finals di Torino, in programma a novembre. Per Sinner e Alcaraz, entrambi campioni Slam, la presenza al PalaAlpitour è già cosa fatta.

Tuttavia, la novità importante emersa dopo Wimbledon è un’altra. Con i punti ottenuti grazie alla vittoria ai Championship, Alcaraz ha accorciato di moltissimo le distanze da Sinner. L’azzurro è ancora primo in graduatoria con 6200 punti. Carlos ora è vicinissimo, in seconda posizione a 5950 con appena 250 punti di distacco, un gap ampiamente colmabile.

Sinner e Alcaraz torneranno a fronteggiarsi per la Race (e non solo) in occasione del Masters di Montreal, in programma nella prima settimana di agosto, subito dopo la conclusione delle Olimpiadi. Un torneo importante, quello canadese, per Sinner che deve difendere i mille punti ottenuti lo scorso anno con la vittoria a Toronto. La settimana seguente, si disputerà un altro Masters, quello di Cincinnati, ultima tappa in vista dello Us Open.

Le Olimpiadi di Parigi non assegnano punti. Sinner e Alcaraz saranno impegnati al Roland Garros anche nel torneo di doppio, rispettivamente in coppia con Lorenzo Musetti e Rafa Nadal. Il sorteggio dei tabelloni è previsto il 25 luglio.