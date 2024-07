Serie B, fa caldo per il mercato degli attaccanti: i possibili movimenti

Fa caldo in Serie B per il calciomercato degli attaccanti. Mosse da studiare minuziosamente per capire quello che le big hanno intenzione di fare. Certo, c’è chi si è già mosso e ci riferiamo alla Sampdoria, che ha deciso di puntare su Massimo Coda, prelevandolo dopo una stagione positiva alla Cremonese, in cui ha totalizzato la bellezza di 17 gol, anche se i grigiorossi hanno mancato l’appuntamento con la promozione.

La banda di Stroppa ci riproverà quest’anno e, dopo aver preso Vandeputte e Fulignati, cerca un puntero per spostare gli equilibri. Il nome caldo è Christian Gytkjaer, che tra Monza e Venezia ha collezionato due promozioni in A e potrebbe essere il riferimento offensivo dei grigiorossi.

Un altro grande nome nel calderone delle big è Gennaro Tutino, reduce da una stagione al Cosenza in cui ha davvero brillato alla grande. Il suo passaggio alla Samp (formerebbe una grande coppia con Coda) pare abbastanza vicino.

Il francese Thomas Henry, dopo la stagione al Verona, ha accettato la corte di Alessio Dionisi e guiderà l’attacco del Palermo. A proposito, che ne sarà di Matteo Brunori? Altri pazzi movimenti in vista? Presto potremmo capirlo.