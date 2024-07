Inter e Juve, giornata di visite: mediche per Cabal, idoneità sportiva per Zielinski

Cabal e Zielinski day: quarto e terzo colpo di calciomercato per Juventus e Inter molto attive in queste ore con Giuntoli e Ausilio al lavoro per accontentare le richieste di Thiago Motta e Simone Inzaghi.

Il colombiano è arrivato in mattinata a Torino per le consuete visite mediche di rito, poi firmerà un contratto quinquennale da 1.5 milioni di euro a stagione come nuovo giocatore della Juve. Al Verona una cifra complessiva di 12 milioni di euro tra base fissa e bonus.

Sempre in mattinata, sponda Milano è arrivato al CONI per l’idoneità sportiva, il polacco. Un nuovo capitolo in Serie A per Zieliński che oggi svolgerà il primo allenamento agli ordini di Simone Inzaghi. Dopo aver completato le visite al Coni, il primo contatto con i suoi nuovi tifosi con un eloquente: “Forza Inter”.