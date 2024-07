Drammatico addio alla leggenda: tifosi in lacrime, lutto nel calcio

Tifosi in lacrime per la drammatica scomparsa della leggenda che dice addio all’età di 80 anni: lutto tremendo nel mondo del calcio

Un nuovo terribile lutto si è abbattuto sul mondo del calcio che in questi giorni si è visto portare via un’altra delle sue stelle, facendo scoppiare in lacrime tanti tifosi.

Ad essere stata colpita in maniera diretta da questo lutto è stata la Reggiana che ha dovuto dire addio ad un calciatore piuttosto rappresentativo. All’età di 80 anni si è spento infatti Rino Ceccardi, storico terzino che ha vestito la maglia del club emiliano dal 1963 al 1965.

In due sole stagioni con la Reggiana, Ceccardi riuscì ad entrare nel cuore dei tifosi e sotto la guida del tecnico Giancarlo Cadé ottenne la promozione in Serie B, scrivendo il suo nome nella storia del club emiliano. In cadetteria, Ceccardi collezionò 23 presenze con la società granata prima di passare poi al Mantova dove conquistò la promozione in Serie A sempre al fianco di mister Cadé che pure era passato ai biancorossi.

Reggiana in lutto: scompare lo storico terzino Ceccardi

La notizia della morte di Rino Ceccardi è stato un colpo al cuore durissimo per la Reggiana ed i suoi tifosi che erano piuttosto legati allo storico terzino nonostante questi avesse passato appena due stagioni in Emilia. Tuttavia, quando un giocatore riesce a farsi voler così bene e a lasciare il segno in così poco tempo, è inevitabile restare nel cuore dei tifosi a lungo, motivo per cui la sua morte è stata uno shock.

Attraverso i propri canali social, la Reggiana si è unita al cordoglio della famiglia e degli amici di Ceccardi con una nota, lamentando tutto il suo dolore per la scomparsa dell’ex terzino. Oltre che di Reggiana e Mantova, Ceccardi ha vestito nella sua carriera anche le maglie di Pescara e Palermo, due piazze importanti del calcio italiano e la sua morte non può non essere una terribile perdita per tutto il movimento calcistico nostrano.

Spentosi all’età di 80 anni, Riccardi lascia la moglie Emilia, i figli Cristian e Stefania e la sorella Marta, oltre ad una famiglia davvero numerosa ora unita nel dolore. Tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio anche dei tifosi delle squadre per le quali ha giocato ed anche di altri club che con Ceccardi niente hanno a che vedere, cosa che fa capire quanto il terzino sia stato in grado di lasciare un segno importante, al di là delle categorie.