Non solo la Lazio su Lazar Samardzic. Il futuro del fantasista dell’Udinese è ancora incerto ed arriva in tal senso un aggiornamento dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, che durante la trasmissione Sportitaliamercato ha spiegato: “Lunedì è previsto un contatto fra il Milan e l’Udinese per Samardzic”.