ESCLUSIVA SI Pedullà: “Miranchuk out dall’amichevole: può dire sì all’Atlanta nelle prossime ore”

Ore calde per il futuro del centrocampista dell’Atalanta Aleksej Miranchuk, che non ha preso parte all’amichevole in famiglia tenutasi oggi in casa dei bergamaschi.

Ecco quanto spiega in merito il nostro Alfredo Pedullà dal proprio profilo X: “ Miranchuk non ha partecipato all’amichevole dell’Atalanta, la spiegazione è soltanto di mercato. L’esterno sta riflettendo sulla proposta dell’Atlanta, ma dovrebbe sciogliere le riserve nelle prossime ore. L’Atalanta ha già accettato la proposta di 12-13 milioni, bonus compresi. L’ottimismo è in crescita”.