Ha firmato con la Ferrari, colpo lampo in Formula 1: fino al 2028

Arriva una notizia positiva per la Ferrari in vista delle prossime stagioni: un accordo che vedrà il Cavallino Rampante coinvolto fino al 2028

Le mosse presenti e future della Rossa sono rivolte ad un rafforzamento della propria scuderia, con il sogno di tornare al più presto a vincere un titolo mondiale. Oltre alla firma di Hamilton per il 2025 c’è un altro accordo molto importante arrivato di recente.

Il momento attuale della Ferrari non può di certo definirsi positivo, visti i risultati ottenuti nel post Montecarlo. A Barcellona, Spielberg e Silverstone sono arrivati piazzamenti non conformi alle aspettative della Rossa, che sperava di aver accorciato il gap con la Red Bull di Verstappen. Gli aggiornamenti portati a Imola non solo non hanno migliorato la competitività della SF-24 ma le hanno addirittura fatto fare un netto passo indietro. Il bouncing che si è ripresentato è una spada di Damocle troppo pesante da sopportare e che ha permesso anche a Mercedes e McLaren di scavalcare i piloti del Cavallino.

Leclerc è caduto di nuovo nel dimenticatoio e Sainz ha agguantato un paio di piazzamenti convincenti più che altro per le disgrazie altrui (vedi GP d’Austria). Vasseur spera di tornare a vedere la luce già dall’Ungheria, ma sa benissimo che l’obiettivo più importante resta quello di costruire una macchina all’altezza per il 2025. La seconda parte di questa stagione potrebbe quindi trasformarsi tutta in un grande esperimento, per arrivare pronti all’avvento di Lewis Hamilton. L’arrivo del pilota inglese, ufficializzato lo scorso febbraio, non è però l’unica firma importante che è stata posta in casa Ferrari in questo periodo.

Ferrari, accordo prolungato con la Haas: fornirà i motori fino al 2028

La scuderia di Maranello ha sottoscritto un nuovo contratto di grande importanza per continuare a fornire la propria power unit alla scuderia Haas. La partnership con il team del magnate americano omonimo dura dal 2016 e ha visto alterne fortune. Proprio nell’ultimo Gran Premio di Silverstone abbiamo assistito ad una grande prova di Hulkenberg, capace di finire brillantemente sesto dopo una grande qualifica e un’ottima gara.

Il nuovo accordo di collaborazione vedrà la Haas usufruire dei motori Ferrari fino al 2028, andando quindi ad affrontare il cambio regolamentare che riguarderà i propulsori dal 2026 sempre con la stessa fornitura. Una scelta di buon senso viste le tante incognite che le scuderie dovranno affrontare nel riprogettare le proprie monoposto.

Il team principal della Haas, Ayao Komatsu, ha voluto così commentare la notizia: “Sono entusiasta di estendere il nostro rapporto con la Scuderia Ferrari fino al 2028”. Poi ha aggiunto: “Ringrazio Fred Vasseur e gli altri componenti della Scuderia Ferrari per aver continuato a dimostrare fiducia nel nostro progetto”. Tra l’altro la collaborazione tra i due team si estenderà anche al discorso piloti, visto che la Ferrari ha girato “in prestito” Oliver Bearman proprio agli americani per la prossima stagione.