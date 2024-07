Leclerc, problema in Ferrari: non è più la prima donna e ora rischia grosso

Problemi per Charles Leclerc in Ferrari: cambiano gli scenari, il pilota monegasco adesso rischia davvero molto

Non arrivano buone notizie per Charles Leclerc all’interno dell’universo Ferrari: adesso il pilota monegasco rischia grosso. E non solo per i risultati delle ultime settimane, a dir poco deludenti. Quello che negli ultimi anni è stato considerato il primo pilota della Rossa di Maranello potrebbe infatti ritrovarsi una bruttissima sorpresa. Senza un cambio di rotta nella seconda metà di stagione, la sensazione sempre più forte è che possa essere costretto a vivere all’ombra di qualcun altro.

Chi pensava che la prima metà di stagione 2024, ormai andata in archivio, avesse ridefinito gli equilibri in casa Ferrari in vista di un 2025 in cui dovranno trovare il modo di convivere due piloti a dir poco ambiziosi come Lewis Hamilton e Charles Leclerc, evidentemente si sbagliava.

Le difficoltà del pilota britannico per gran parte di questa stagione avevano fatto immaginare una sua involuzione irrimediabile, un crollo che avrebbe portato Leclerc a mantenere il posto di prima guida Ferrari anche con l’arrivo del sette volte campione del mondo.

Ma a Silverstone Hamilton è rinato, improvvisamente, lanciando un segnale chiarissimo: in questo momento non si sente ancora secondo a nessuno, e tutto fa pensare che possa arrivare a Maranello dalla prossima stagione con l’obiettivo di lottare in ogni weekend per la vittoria.

Hamilton-Leclerc, sale la tensione in casa Ferrari: cosa sta succedendo

A puntare il dito su una convivenza che potrebbe rivelarsi più ostica del previsto è stato chi per diverse stagioni ha avuto l’onore di condividere il box con Lewis Hamilton, facendogli onestamente da ‘scudiero’ in un periodo d’oro per la Mercedes. Stiamo parlando ovviamente di Valtteri Bottas, seconda guida nel team anglo-tedesco dal 2017 al 2021.

Intervenuto ai microfoni del podcast ‘Nailing the Apex’, il pilota finlandese ha voluto parlare di Hamilton, all’indomani del trionfo dell’inglese nel GP di casa. E da questo punto di vista ha voluto tranquillizzare Leclerc: caratterialmente i due potrebbero andare d’accordo, perché Hamilton è un ragazzo d’oro, una persona gentile che rispettai compagni di squadra. Il problema, semmai, è un altro.

Sul piano umano il feeling tra Charles e Lewis potrebbe nascere spontaneo. Resta da capire in che modo riusciranno però a convivere con le rispettive ambizioni. Se Hamilton ha infatti accettato il progetto Ferrari per cercare di tornare competitivo per la vittoria, Leclerc dal canto suo è ancora alla ricerca di quel primo trionfo iridato che lo proietterebbe nell’Olimpo dei più grandi.

Su questo tema Bottas non si è voluto sbilanciare, ma ha chiosato con parole che non lasciano dubbi: “Credo che saranno buoni compagni di squadra, anche se Hamilton darà sicuramente del filo da torcere a Leclerc. Questo credo sia assolutamente certo“. Il monegasco è avvisato: riuscire a chiudere davanti al proprio compagno di squadra, dal 2025, sarà quasi un’impresa.