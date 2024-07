Pedrosa lancia la frecciata a Marquez: Valentino Rossi se la ride

Lo spagnolo non ha dubbi sul comportamento di Marquez, ecco cosa ha detto. L’annuncio che coinvolge Valentino Rossi

Marc Marquez sembra essere tornato ai vecchi albori. Certo, la moto del 2024, l’età, ed una serie di rivali giovani e forti lo mettono ancora in difficoltà, ma se pensiamo alla piega che la sua carriera stava prendendo nelle ultime annate, quella attuale è straordinaria.

Terzo nella classifica piloti, allo spagnolo manca solo la vittoria per poter dire di essere tornato competitivo al 100%. Sono 166 i punti portati a casa finora, con 11 weekend di gara ancora da disputare. Sembrano numeri folli, ma se Marc Marquez dovesse mantenere questo livello di prestazioni, potrebbe chiudere la stagione con un punteggio in classifica più alto della somma delle quattro stagioni precedenti, quando lo spagnolo iniziò a subire un serie di infortuni che l’hanno tenuto fermo, o quasi, per molto tempo.

I progressi sono stati notati da tutti, è innegabile, tanto da essere scelto da Ducati come compagno di squadra di Pecco Bagnaia per l’anno prossimo. Una promozione che ha creato non poche polemiche nel paddock, con Jorge Martin “costretto” a dire addio a Ducati per approdare in Aprilia dopo la delusione.

Marquez, le parole dell’ex pilota sono molto chiare: i dettagli e il messaggio su Rossi

Nel corso di un’intervista al podcast MotoGP “Por Orejas” che verrà pubblicato sul canale YouTube di Motorsport.com, Daniel Pedrosa ha commentato la scelta di Marc Marquez di approdare in Ducati dopo solo un anno nel team Gresini, senza nascondere un paragone molto forte.

“Nel caso di Valentino Rossi, le sue mosse sono sempre state dettate dal cuore. Marquez sta facendo questo cambiamento passando sopra a tutto, facendo qualsiasi cosa sia necessaria per lui. Marc ha detto ‘Devo essere in quel posto’, vuole vincere a tutti i costi e questo è un fatto positivo”.

Pedrosa sottolinea quindi come si possa anche pensare al contrario, fermo restando che il connazionale ha preferito avere una moto vincente piuttosto che proseguire con questi rapporti.

Infine tornando al nocciolo della questione “I cambiamenti di Valentino sono sempre stati fatti col cuore piuttosto che per avere la moto vincente ad ogni costo”, ha concluso Dani Pedrosa.