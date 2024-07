Positivo all’antidoping, salta il trasferimento: squalifica pesantissima

Continua a far discutere un caso che rischia di piegare il mercato della squadra: ora c’è il rischio che salti l’importante trasferimento

Il mondo dello sport è spesso costretto a vivere alcuni casi extra campo che creano polemiche e scandali a causa di situazioni che vanno a cozzare col regolamento. In Italia nell’ultimo anno una squadra di calcio molto nota e tifata come la Juventus ha dovuto fare a meno per quasi tutto il campionato di Nicolò Fagioli, giovane e promettente centrocampista squalificato per scommesse. Una vicenda che ha fatto seguito al caso doping relativo a Pogba.

La situazione relativa al centrocampista francese della Juventus ha avuto una risonanza internazionale perché è risultato positivo ad una sostanza dopante come il testosterone che gli ha quindi compromesso questa fase di carriera. Intanto spunta un nuovo caso doping che proprio in queste ore ha travolto il mondo dello sport, ma in questo caso ci va di mezzo anche il mercato perché è a forte rischio un trasferimento che invece i tifosi pensavo fosse già del tutto giunto a termine.

Basket, rischia di saltare il passaggio di Dylan Osetkowski al Barcellona: emerge un test antidoping positivo

Dalla Spagna in queste ore è stata rilanciata la voce di un nuovo caso di positività ad un test antidoping. Questa volta ad essere coinvolto è il mondo del basket con uno dei giocatori più importanti del campionato iberico. Si tratta di Dylan Osetkowski, ala in forza al Unicaja Malaga che era ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Barcellona, una delle squadre più forti del campionato iberico e che milita anche nella molto ambita Eurolega.

Il cestista statunitense classe 1996 nei giorni scorsi è stato sottoposto a sorpresa ad un test antidoping ed è risultato positivo alla marijuana, come riportato dal media iberico ‘ElGolDigital’. Nessuno dei due club ha ancora approfondito l’accaduto ma è attesa chiarezza nelle prossime ore perché c’è in ballo appunto il suo trasferimento alla società catalana che pare ormai saltato.

Visto l’accordo economico da circa 750 mila euro che le due parti avevano chiuso nei giorni scorsi con la clausola, i tifosi blaugrana erano ormai convinti e felici di aver trovato questo rinforzo per il nuovo campionato ma adesso tutto pare in bilico per via di questa positività al test antidoping che è giunta come un fulmine a ciel sereno rovinando i piani del Barça e quelli del cestista.