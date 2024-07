Il Real Madrid nel segno della continuità: ufficiali i rinnovi di Modric e Vazquez dopo Mbappé

Dopo la presentazione in grande stile di Kylian Mbappé, il Real Madrid ha annunciato un doppio rinnovo di contratto.

VAZQUEZ – Il Real Madrid C. F. e Lucas Vázquez hanno concordato il prolungamento del contratto del giocatore, legandolo al club fino al 30 giugno 2025. Lucas Vázquez è arrivato al Real Madrid nel 2007, all’età di 16 anni, giocando nelle giovanili dell’Under 17 fino al Castilla nel 2014.

Nelle sue nove stagioni con la prima squadra, ha vissuto uno dei periodi di maggior successo nella storia del nostro club abbiamo vinto 21 titoli: 5 Champions League, 4 Mondiali per club, 3 Supercoppe europee, 4 titoli LaLiga, 1 Copa del Rey e 4 Supercoppe spagnole. Lucas Vázquez ha collezionato 349 presenze in prima squadra, segnando 36 gol, ed è anche un nazionale spagnolo a tutti gli effetti, con nove presenze a suo nome.

MODRIC – Il Real Madrid C. F. e Luka Modrić hanno concordato di prolungare il contratto del nostro capitano, che sarà legato al club fino al 30 giugno 2025. Modrić è arrivato al Real Madrid nel 2012 e nelle sue dodici stagioni con la nostra maglia è diventato una leggenda del Real Madrid e del calcio mondiale. Con il Real Madrid ha vinto 26 titoli: 6 Champions League, 5 Mondiali per club, 4 Supercoppe europee, 4 Ligas, 2 Copas del Rey e 5 Supercoppe spagnole. Modrić è uno dei soli cinque giocatori ad aver vinto 6 Coppe dei Campioni e detiene il maggior numero di titoli nella storia del nostro club.

A livello individuale, Modrić ha vinto il Pallone d’Oro, il premio FIFA Player of the Year ed è stato nominato Giocatore dell’anno UEFA nel 2018. Ha fatto parte del FIFA FIFPro World XI 6 volte ed è stato votato come giocatore della Champions League. Miglior centrocampista due volte. Ha vinto 1 Pallone d’Oro e 1 Pallone d’Argento al Mondiale per Club. Con la Nazionale croata ha vinto il Pallone d’Oro ai Mondiali 2018 e il Pallone di Bronzo ai Mondiali 2022. Modrić ha collezionato 534 presenze con la nostra squadra, segnando 39 gol, ed è nazionale con la Croazia, con la quale ha giocato 178 partite e detiene il record assoluto di presenze in nazionale.