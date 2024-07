Schumacher, messaggio a sorpresa: lacrime e commozione

Sorpresa Schumacher, arriva un messaggio che commuove tutti i tifosi: nessuno poteva immaginarlo, parole splendide

Quelli appena trascorsi sono stati giorni ricchi di emozioni per la famiglia Schumacher. Nonostante non ci siano, almeno all’apparenza, novità da parte di Michael, le cui condizioni di salute reali restano ancora un grande mistero, è arrivato proprio nel pieno dell’estate un messaggio a sorpresa. Parole importanti che hanno scosso il cuore dei tifosi, portandoli improvvisamente alla commozione.

In una famiglia nata per correre, ha dimostrato di volersi prendere il suo tempo, Ralf, per uscire allo scoperto. Dopo tanti anni senza far parlare di sé, a 49 anni compiuti ha finalmente trovato il coraggio per non nascondersi più. Negli scorsi giorni, tramite un post pubblicato sui social, ha fatto coming out, dichiarando tutta la sua felicità per la relazione con il compagno Etienne. Una notizia di gossip che ha trovato spazio sui rotocalchi di tutto il mondo.

Se le parole utilizzate da Ralf nell’esprimere i suoi sentimenti sono state apprezzate da tutti, o quasi, a rendere ancora più emozionante questa improvvisa confessione è stata però la reazione di un altro Schumacher. A corredo del post del più giovane dei fratelli tedeschi, c’è infatti chi ha scelto di pubblicare un commento che non ha lasciato indifferenti e ha commosso tutti i suoi fan.

Ralf Schumacher fa coming out: il messaggio del figlio David commuove i tifosi

Prima di fare coming out e vivere la sua nuova relazione, come tutti sappiamo Ralf è stato a lungo sposato con Cora Brinkmann, e dalla loro unione è nato David, ragazzo che ha tra l’altro seguito le orme del padre e dello zio. Quando Ralf ha deciso di fare coming out, in maniera così plateale, in molti si sono chiesti quale sarebbe stata la sua reazione. Ma il commento di David non si è fatto attendere.

Il ragazzo infatti ha dimostrato tutto il suo affetto nei confronti del padre dandogli un appoggio immediato, e pubblico, tramite un messaggio inviato proprio sui social. Parole che hanno emozionato tutti i fan della famiglia Schumacher, portando inevitabilmente alla commozione.

“Mi fa davvero felice che tu sia riuscito a trovare una persona che ti faccia sentire a tuo agio“, ha scritto David, aggiungendo: “Che tu stia con un uomo o una donna per me non fa differenza. Avrai sempre il mio sostegno al 100% papà, ti auguro il meglio!“.

Senza rispondere direttamente al figlio, ma evidentemente tenendo in grande considerazione il suo messaggio e le sue splendide parole, poco dopo lo stesso Ralf ha voluto commentare con un ulteriore post di ringraziamento: “Vi ringrazio per i complimenti. Siamo davvero felici“.