UFFICIALE – Venezia, Cynar Spritz è il nuovo main sponsor: il comunicato

Il Venezia ha ufficializzato il nuovo main sponsor per la stagione 2024/25 (accordo annuale): si tratta di Cynar Spritz, del gruppo Campari. Questo il comunicato ufficiale diramato dalla società lagunare:

“Il Venezia FC, club che milita in Serie A, è orgoglioso di annunciare Cynar Spritz come Main Partner per la stagione 2024/25. Attraverso questa partnership, Venezia FC e Cynar Spritz vogliono creare una virtuosa sinergia legata indissolubilmente al proprio territorio.

Creato in Veneto nel 1950 da Angelo Dalle Molle, noto imprenditore e filantropo di Mestre, Cynar Spritz è rinomato per la sua versatilità e il gusto inconfondibile, reso unico dalla presenza del carciofo come ingrediente distintivo.

Cynar Spritz apparirà sulle maglie gara ufficiali della Prima Squadra a partire dalla prima giornata di campionato prevista domenica 18 agosto alle 20:45 allo Stadio Olimpico contro la Lazio.

La partnership prevede la visibilità di Cynar Spritz allo Stadio Pier Luigi Penzo, oltre ad altre attività di comunicazione e un evento dedicato ai tifosi, in merito al quale saranno comunicati presto i dettagli”.