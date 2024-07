Alcaraz cambia torneo per sfidare Sinner: colpo di scena prima delle Olimpiadi

Carlos Alcaraz ha cambiato programma e potrebbe sfidare Sinner. La decisione è stata ufficializzata con largo anticipo

Un trionfo memorabile quello di Carlos Alcaraz a Wimbledon. Per il secondo anno consecutivo, il tennista iberico ha trionfato all’epilogo di Championship, battendo Novak Djokovic.

Se un anno fa, la finale tra i due è stata elettrizzante e combattuta fino al quinto e decisivo set, quella di domenica scorsa è stata letteralmente dominata dal talento murciano che si è imposto con un netto 6-2; 6-2; 7-6. Djokovic è stato in partita solo nel terzo parziale nel quale ha annullato tre match point sotto 5-4; 40-0. Troppo poco per impensierire Alcaraz che ha chiuso la pratica nel tie break successivo.

Con questa vittoria, Carlos entra nel novero delle leggende del Tennis capaci di vincere lo stesso anno sia Wimbledon che il Roland Garros. Un gruppo di cui fanno parte lo stesso Djokovic, Nadal, Federer, Borg e Rod Laver. Roland Garros dove Alcaraz tornerà per affrontare, tra fine luglio e inizio agosto, i tornei olimpici di singolare e doppio.

Alcaraz, la decisione è ufficiale: può sfidare Sinner

Alla stregua di Alcaraz, anche Sinner gareggerà per una medaglia in entrambi i tornei. Per prepararsi all’evento parigino, Jannik si era anche iscritto al torneo 250 di Bastad, in corso in Svezia. Successivamente, l’azzurro ha disertato partecipazione a causa della condizione non certo ottimale mostrata nel match di quarti di finale perso a Wimbledon contro Medvedev.

Sia Sinner che Alcaraz sono i favoriti d’obbligo per la conquista della medaglia d’oro. Le Olimpiadi sono il primo evento che, almeno potenzialmente, li vedrà ancora opposti. Nel corso dell’estate i due poi potrebbero fronteggiarsi nei Masters di Montreal e Cincinnati nonché allo Us Open.

Mancano otto mesi, invece, all’edizione 2025 dell’Atp 500 di Rotterdam che, come di consueto, si disputerà a febbraio dal 3 al 9. Con ampio anticipo, gli organizzatori del torneo olandese hanno già annunciato la partecipazione di Carlos Alcaraz, la prima in carriera per il numero tre del mondo. Con tutta probabilità, a Rotterdam, ci sarà anche Jannik Sinner, campione in carica dell’ABN AMRO Open, vinto nell’edizione 2024 in finale contro Alex De Minaur.

Per Alcaraz, si tratta di un cambio di programmazione importante. Lo spagnolo, infatti, nelle ultime due stagioni ha sempre scelto, a febbraio, i tornei su terra battuta in Sudamerica, a Buenos Aires e Rio De Janeiro.

We are proud to announce @carlosalcaraz! The brand new @Wimbledon winner will make his debut to the ABN AMRO Open. He will be in Rotterdam in February for the battle of a new title. 🏆 Are you going to see him? Get your tickets: https://t.co/fA1zNfqFdP… #ABNAMROOpen #Alcaraz pic.twitter.com/uO1inrOqs2 — ABN AMRO Open (@abnamroopen) July 16, 2024

Per il prossimo anno, invece, Carlos ha optato per il cemento indoor europeo. Attenzione, tuttavia, alla collocazione dell’Atp di Rio de Janeiro che non sarà più in contemporanea con Rotterdam, bensì si disputerà la settimana seguente.