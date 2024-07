Clamoroso in F1, svelato il vincitore del prossimo GP: non è Verstappen

Importante annuncio in Formula 1 nelle scorse ore: rivelato in anticipo il vincitore del prossimo GP d’Ungheria

Nove successi in carriera a Silverstone, nessuno aveva mai raggiunto un record simile. Lewis Hamilton è tornato a trionfare e lo ha fatto a casa sua, con una prestazione maiuscola grazie ad una Mercedes rinata che ora sembra di nuovo in grado di poter competere per la vittoria.

Un Mondiale, quello in corso, di nuovo all’insegna di Max Verstappen, capace di portare a casa successi anche quando la sua Red Bull ha dimostrato di non essere la macchina irresistibile del passato. L’olandese resta il grande favorito per la conquista del mondiale a fine anno. Per lui sarebbe il quarto.

Anche la McLaren ha fatto passi avanti enormi, arrivando più di tutte a mettere i bastoni tra le ruote ad una Red Bull che, nella sosta estiva, dovrà anche prendere una decisione sul futuro di Sergio Perez dopo una serie di prestazioni imbarazzanti da parte del messicano. E la Ferrari? Indubbiamente un’illusione svanita per i tifosi della Rossa.

Dopo il trionfo di Monaco tutti sognavano una volata mondiale tra Verstappen e Leclerc. Charles, invece, è “scomparso”, sommerso dai problemi riscontrati sulla SF-24 a seguito dell’ultimo pacchetto di aggiornamenti. Leclerc ora proverà a rifarsi al GP d’Ungheria che pare abbia già un vincitore annunciato.

GP Ungheria, vincitore svelato: annuncio a sorpresa

Un personaggio carismatico e mai banale quando apre bocca, Damon Hill, campione del mondo nel 1996 e ancora oggi autorevole commentatore della Formula 1. Ai microfoni del podcast ‘F1 Nation’, l’ex pilota ha detto la sua, sicurissimo di chi trionferà all’Hungaroring. E non sarà Verstappen.

Non è un mistero che la McLaren sia il team ad aver fatto maggiori passi avanti negli ultimi mesi. Le vetture di Norris e Piastri hanno dimostrato di avere una marcia in più rispetto alla Red Bull, raccogliendo però meno dell’effettivo valore mostrato in pista.

Hill ha voluto azzardare un pronostico per il prossimo weekend in Ungheria e la Scuderia di Woking pare la prescelta per festeggiare tra pochi giorni. Hill ha infatti sostenuto come Norris e Piastri siano oggi tra i maggiori – e più prestanti – rivali di Verstappen. “La Red Bull, dal mio punto di vista, appare un pò in crisi mentre la McLaren sarà molto competitiva e quindi punto su una loro doppietta con Verstappen terzo“.

Hill si è ulteriormente sbilanciato sul vincitore all’Hungaroring. “Penso che vincerà Norris anche se Piatri farà la sua parte. Va visto se la Mercedes funzionerà anche in Ungheria, se accadesse ogni scommessa è aperta”. Insomma ci sarà da divertirsi, soprattutto per i tifosi McLaren che sperano di vedere un loro pilota di nuovo sul gradino più alto del podio.