Ducati, Bagnaia e Marquez avvisati: il messaggio è chiaro, centra Vale Rossi

Marc Marquez e Pecco Bagnaia saranno compagni di squadra l’anno prossimo, ma arriva un messaggio che riguarda anche Valentino Rossi

La Ducati ha ufficializzato il passaggio di Marc Marquez al team ufficiale l’anno prossimo. Il pilota spagnolo, attualmente impegnato con Gresini, sarà compagno di squadra di Pecco Bagnaia a partire dal 2025. L’italiano ha vinto gli ultimi due mondiali di MotoGP e quest’anno punta al tris, ma dalla prossima stagione dovrà vedersela anche con il suo compagno di squadra.

Nonostante alcuni anni negativi con la Honda, Marquez ha dimostrato di essere ancora in grado di portare la sua moto ad livelli, quindi non sarà semplice gestire la rivalità tra i due piloti. Bagnaia è l’uomo del momento, Marc ha vinto otto titoli mondiali e non ha nessuna intenzione di fermarsi, anche perché il suo principale obiettivo è raggiungere e superare Valentino Rossi, fermo a quota nove titoli iridati vinti in carriera.

A proposito di Valentino, c’è chi pensa che la sua rivalità con Lorenzo abbia molti punti in comune con quella che ci sarà tra Bagnaia e Marquez.

Lin Jarvis: “Bagnaia e Marquez come Rossi e Lorenzo”

Lin Jarvis, manager del Team Monster Energy Yamaha, ha parlato a ‘Crash.net’ della rivalità tra Bagnaia e Marquez, che saranno in sella ad una Ducati nella prossima stagione. Quando gli è stato chiesto del possibile scontro tra i due campioni, Jarvis ha preferito parlare della situazione in Yamaha tra Lorenzo e Valentino Rossi, facendo una sorta di paragone. I due ex campioni, infatti, sono stati rivali negli anni migliori del pilota spagnolo, quando il campione di Tavullia era ancora molto competitivo. La loro convivenza non è stata serena e non è stato facile gestire la loro rivalità.

Ecco un breve estratto delle parole di Jarvis: “Sono curioso di vedere cosa succederà, è una situazione speciale e mi ricorda la gestione di Rossi e Lorenzo in Yamaha. Per diventare campioni serve anche l’ego, è la realtà. E nel prossimo campionato ci sarà tanto ego”. Sembra quasi che Jarvis abbia voluto avvertire i rivali del team italiano perché conosce molto bene cosa significa avere due campioni all’interno dello stesso box.

I più attenti ricorderanno sicuramente il famoso muro nel box che Valentino Rossi pretese quando Jorge Lorenzo arrivò in Yamaha. I due hanno avuto discussioni molto intense, sia in pista che fuori. Bagnaia ha un carattere diverso, ma la presenza di Marquez potrebbe comunque accendere una rivalità che in questi anni non è mai esistita, perché il pilota piemontese è sempre stato più forte rispetto alla concorrenza. Se Marquez dovesse tornare sui livelli di un tempo guidando una Ducati ufficiale, vedremo sicuramente grandi duelli tra i due compagni di box.