Formula 1, classifica ribaltata: vittoria in arrivo

Nuovo annuncio in Formula 1: c’è voglia di ribaltare la classifica e arrivare alla vittoria. Il pilota è fiducioso in vista dei prossimi impegni

Il mondo dei motori è sempre in evoluzione e cambiamento, nonostante ci siano i grandi cicli che vedono vincere costantemente lo stesso pilota per diversi anni. Ora siamo, ad esempio, nell’era di Max Verstappen con l’olandese autentico protagonista del momento. Al di là della vittoria finale, però, qualche Gran Premio quest’anno lo sta lasciando ai rivali: una vittoria singola di tappa è ciò che possono bramare i piloti che non sono mai riuscito a vincerne uno.

Si tratta del primo step per poter poi passare a quello successivo e diventare sempre più competitivi. Da qui passa la crescita personale e di squadra di alcuni protagonisti del paddock che sperano di poter creare bagarre ed incertezza al di là di Verstappen. Insomma l’ambizione è quella di iniziare a vincere qualche tappa per ribaltare la classifica e avvicinarsi quanto più possibile alle zone che contano.

Formula 1, c’è grande voglia di primo trionfo: obiettivo fissato

La McLaren è una delle scuderie protagoniste che si contendono la piazza d’onore alle spalle della Red Bull. Attualmente è terza ad una manciata di punti dalla Ferrari, e le ultime buone prestazioni hanno quasi azzerato il gap con la “Rossa”. Grazie anche all’enorme crescita dei suoi due piloti, Lando Norris e Oscar Piastri.

Se il primo ha già conosciuto il sapore di una vittoria di un Gran Premio, diverso è il discorso per Piastri. Il classe 2001, ad un anno e mezzo dal suo arrivo in Formula 1, vuole abbattere questo tabù e riuscire finalmente ad issarsi sul gradino più alto del podio in una gara singola. Fin qui per lui tanti buoni piazzamenti, è raro trovarlo oltre il sesto posto. Spesso finisce anche sul podio ma mai primo. Ed è questo l’obiettivo che si è posto l’australiano.

“Penso di essere pronto per vincere” è l’incipit delle sue parole riportate da ‘Formulapassion’. “La vittoria non è arrivata per motivi diversi. A Silverstone c’è stata una scelta sbagliata del team, a Miami un problema in qualifica. La cosa positiva è che non c’è mai stato lo stesso errore, in alcune gare c’era la sensazione che potessimo vincere sia io che Norris”. Piastri però ci crede e continua a lavorare sodo per sfatare il tabù evidenziando come la macchina sia incredibilmente veloce, motivo per cui dovranno solo capitalizzarne l’uso appena possibile.