Formula 1, GP d’Ungheria: Lando Norris può impensierire Verstappen?

Siamo pronti per la 13esima tappa del mondiale di Formula 1. Questo weekend si correrà sul circuito dell’Hungaroring, per il Gran Premio d’Ungheria. Nella giornata odierna si terranno le prime due sessioni di prove libere; sabato, invece, è prevista la terza sessione insieme alle qualifiche. Ma chi può essere considerato favorito per il trionfo?

Sicuramente è ancora una volta Max Verstappen il pilota da battere. L’Olandese Volante sta dominando la classifica, con ben 255 punti, grazie a sette trionfi e nove podi totali. Il fenomeno della Red Bull è sempre più vicino a quello che sarebbe il quarto mondiale consecutivo e, nonostante il fatto che manchino ancora tantissime tappe per tirare le somme, la sensazione è che alla fine sarà proprio lui a conquistare il titolo. Questo, ovviamente, al netto di clamorose sorprese. Potrà confermare il successo della passata stagione? Sicuramente è l’ipotesi più accreditata.

Ma, soprattutto considerando la “golosità” delle quote, vale la pena analizzare delle alternative. La prima è quella legata a Lando Norris. Reduce dal terzo posto ottenuto in Gran Bretagna, il pilota McLaren è attualmente secondo in classifica con 171 punti: l’ipotesi che Norris possa vincere il Gran Premio d’Ungheria pagherebbe su Planetwin365 3,95 volte la posta; su Betclic 3,50 e su Unibet 3,75. Interessante anche la quota relativa alla possibilità che Norris possa conquistare la Pole Position: si parla di 4,25 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 3,50 e su WilliamHill 4,33.

Meno probabile, sulla carta, un’affermazione di Charles Leclerc. Il pilota Ferrari è terzo in classifica con 150 punti e, nonostante le ultime non esaltanti prestazioni, è ancora davanti al suo compagno di team, ovvero Carlos Sainz. Il vantaggio, però, è di soli 4 punti. La vittoria di Leclerc a Hungaroring vale per Planetwin365 16 volte la posta; su Betclic 12 e su WilliamHill 21.

Dopo l’affermazione di Silverstone, non è possibile trascurare Lewis Hamilton. Il pilota Mercedes si è già imposto in otto occasioni su questo tracciato: potrebbe ripetersi? Su Planetwin365, la vittoria di Hamilton inquesto weekend è quotato a 8,50, su Unibet 8 e su Betclic 7,50. Un’affermazione del suo compagno di team, George Russell, pagherebbe, invece, 8 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 7 e su Betclic 7,50.