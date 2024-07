Juve, Rabiot out-Koopmeiners in: il piano di Giuntoli

La Torina bianconera regina del calciomercato estivo: terzo colpo in arrivo per il centrocampo? Dopo le ufficialità di Douglas Luiz e di Khephren Thuram, il piano del Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli è piuttosto semplice, come spiegato ieri in conferenza stampa: Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta.

E’ il pallino del dirigente bianconero sin dai tempi di Napoli. Insieme all’allenatore della Vecchia Signora, Thiago Motta, ritengono l’olandese centrale per il nuovo corso, già partito con l’arrivo dell’italo-brasiliano come nuova guida tecnica.

Prima dell’assalto all’ex AZ, occorrono le cessioni per cercare di avvicinarsi alla cifra richiesta dell’Atalanta (intorno ai 60 milioni di euro). Per il centrocampista di proprietà della Dea è pronto un contratto quinquennale, fino a giugno 2029, a 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Resta da trovare l’accordo con il club della famiglia della famiglia Percassi.

Dopo l’addio ad Adrien Rabiot dopo la scadenza del contratto, Teun Koopmeiners è il prescelto per la mediana della Juventus, con la cessione di Soulé alla Roma (poco più di 30 milioni) che può facilitare l’operazione