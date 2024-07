Svolta definitiva per Sinner: l’annuncio può cambiargli la carriera

Arriva un annuncio su Jannik Sinner che può essere molto importante per il futuro del campione azzurro, attuale numero uno del mondo

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, sono loro due i nomi forti del tennis attuale. L’italiano e lo spagnolo hanno vinto gli Slam finora giocati nel 2024 e sembra che anche il futuro possa essere tutto dalla loro parte. Due campioni destinati a dominare la scena per i prossimi anni e forse decenni.

Primo italiano di sempre ad arrivare al traguardo, Sinner si sta preparando per le Olimpiadi di Parigi dove è atteso tra i protagonisti. Dopo la fine del torneo di Wimbledon, concluso amaramente con quel malore durante il match contro Medvedev che gli è costato l’eliminazione ai quarti di finale, Sinner si è concesso qualche giorno di riposo in Sardegna con la fidanzata, la collega Anna Kalinskaya.

Una pausa imprevista, considerato che Sinner si era iscritto al torneo di Bastad, in Svezia, per preparare al meglio l’evento olimpico. Jannik svolgerà la sua preparazione a Montecarlo e, tra una settimana, sarà a Parigi dove disputerà sia il torneo di singolare che di doppio.

L’annuncio su Sinner, c’è qualcuno che ha un consiglio per lui

Di Sinner e Alcaraz ha parlato un grande ex tennista Stan Smith. Campione di Wimbledon e leggenda di questo sport, Smith è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Le sue parole non lasciano adito a dubbi e sanno di investitura per l’azzurro.

“Sinner e Alcaraz sono il presente ma soprattutto il futuro del mondo del tennis, la loro rivalità secondo me durerà a lungo”. Poi arriva un consiglio per l’azzurro che può essere la svolta per imporsi ulteriormente: “A Jannik dico di continuare a lavorare sul servizio dove è già notevolmente migliorato”. Parole al miele che possono essere molto importanti per Sinner, considerando la portata di chi le ha pronunciate. Smith ha anche un suggerimento per Alcaraz, eccolo: “Deve lavorare sui momenti di distrazione che ogni tanto gli capitano”.

Forti di questi consigli, Sinner e Alcaraz attendono la prossima sfida che, chissà, potrebbe arrivare già durante l’Olimpiade di Parigi che andrà in scena dal prossimo weekend. Per Sinner sarà sicuramente l’occasione di riscattarsi dopo la prova sfortunata nel torneo inglese, vinto per il secondo anno consecutivo da Alcaraz, autore di una splendida doppietta con il Roland Garros.