WSOP 2024 IN ARCHIVIO CON IL 2° POSTO DI MARIO COLAVITA NEL THE CLOSER!

Tuttavia, non è stato il Main Event a far calare il sipario su questa edizione delle WSOP. Tra l'inizio dell'evento #81 – il Main Event – e la conclusione della kermesse sono andati in scena altri 18 tornei live. Vediamo quali sono stati i più interessanti. Event #98: $1.500 No-Limit Hold'em – The Closer Nonostante il nome, il torneo numero 98 è stato il penultimo della kermesse. Qui invece lo mettiamo per primo perché ha regalato una bella soddisfazione agli appassionati italiani di poker. Circa 5 ore dopo la fine del Main Event, Mario Colavita è arrivato a un passo dalla vittoria nel The Closer. Il torneo si è svolto nell'arco di tre giornate, un doppio Day1 e il Day2, ed è stato caratterizzato da 3.215 entries. Mario Colavita è riuscito a navigare attraverso questo field oceanico fino alla fase 3-handed per il titolo, in compagnia del taiwanese Ching Da Wu – autore dell'eliminazione di John Racener al 4° posto – e del rumeno Bogdan Munteanu. A questo punto, con bui ormai altissimi, l'azione si è ridotta a pochissime mani. Quella decisiva vede Colavita aprire a 5 milioni (pari a 2bb su circa 22 nello stack), seguito dal call di Wu da SB. Munteanu ci pensa e poi va all-in per 39.400.000. L'azione torna all'italiano che a sua volta mette tutto (53.000.000). Il taiwanese snap-calla con lo stack (di poco) superiore ma il suo doppio call sa di trappola: allo showdwon gira infatti A♦A♥. Gli altri due sono dominati: Colavita ha A♠10♠ e Munteanu K♦Q♣. Il board scorre 2♥8♣4♦6♣4♠ e consegna a Ching Da Wu la doppia eliminazione e il suo primo braccialetto. Colavita è invece secondo grazie allo stack superiore a quello di Munteanu. Peccato perché il terzo braccialetto "azzurro", dopo quelli di Dario Sammartino e Paolo Boi, in una singola stagione WSOP di Las Vegas sarebbe stato un record per l'Italia del poker. Rimane però la grande performance di Mario Colavita: la migliore di sempre per lui, addirittura superiore in termini economici a quanto aveva vinto complessivamente prima di questo torneo. Nel marzo 2024 Colavita ha chiuso 4° nel WSOP Circuit di Las Vegas per 65mila dollari, il suo best payout precedente.