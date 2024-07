Commozione per Zanardi: la FOTO è un tuffo al cuore

Uno scatto che ha scaldato il cuore di tanti tifosi: Alex Zanardi, commozione totale nelle scorse ore

Alex Zanardi ancora oggi rappresenta un esempio vivissimo dello sportivo esemplare. Uomo di tempra morale impareggiabile, ha dovuto affrontare nella sua vita una serie di vicissitudini che ne hanno in buona parte compromesso la carriera in pista. Ma il 57enne bolognese non si è mai arreso.

Il 15 settembre 2001 il dramma che rischiò di strappare la vita ad Alex. Un mostruoso incidente durante il GP di Germania del Campionato Cart coinvolse Zanardi che, colpito a gran velocità da Tagliani, vide troncata in due la sua vettura. I soccorsi e le innumerevoli operazioni, i medici per salvargli la vita furono costretti all’amputazione degli arti inferiori. Così Zanardi ha dovuto dire basta con quel tipo di corse e, dopo qualche anno, tornare vincente in un nuovo sport nel quale è subito spiccato per talento e velocità.

In handbike Zanardi ha dimostrato di essere un pilota speciale, visto che dal nulla o quasi è stato in grado di vincere ben 4 medaglie d’oro alle Paralimpiadi di Londra e Rio de Janeiro, nel 2012 e 2016. Purtroppo la vita è tornata ad accanirsi su Alex che stavolta ha rischiato anche di più. Un allenamento rischioso quello che Zanardi stava svolgendo in Toscana, sulle strade di Pienza. Un momento di distrazione ed il tremendo scontro frontale con un camion.

Fan commossi: Zanardi, la foto è meravigliosa

Zanardi è finito in coma per oltre sei mesi, era il 19 giugno 2020. Solo nel 2021 poté tornare a casa e da allora le notizie sulle condizioni di salute si sono fatte quasi inesistenti. Non si sa praticamente nulla. Il suo ricordo rimane però vivo. Vivissimo.

Ci si aspetta da un momento all’altro che si possa gioire per i miglioramenti che i fan di Zanardi attendono già da parecchio tempo. E nell’attesa non si può non ricordare la sua carriera, con scatti e contributi che stanno facendo il giro del web da tempo. E così che i suoi tifosi, che moralmente non lo hanno mai abbandonato, sono tornati a ricordare alcuni momenti memorabili della sua straordinaria carriera. Dal leggendario sorpasso a Herta a Laguna Seca fino al 1999, anno nel quale è stata scattata l’istantanea riportata qualche ora fa su ‘X’. Alex era alla guida della Williams-Supertec.

Uno scatto decisamente datato ma di rara bellezza, risalente a venticinque anni fa. Un’altra vita, un altro Zanardi. Prima che tutto si mettesse contro di lui, costringendolo a sofferenze indescrivibili, a tirare fuori un coraggio fuori dal comune. Alez era e rimane uno splendido esempio di dedizione e passione per lo sport, una vita dedicata per intero al mondo delle corse che lo ha ripagato con soddisfazioni e successi.