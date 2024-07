Dramma in Formula 1, il pilota lo ha annunciato: “Carriera finita”

Arriva l’annuncio di uno dei protagonisti della Formula 1 degli ultimi anni: carriera ormai agli sgoccioli e addio doloroso

La Formula 1 è un ambiente che si può definire senza tempo. All’interno del circus si possono trovare piloti giovani, in rampa di lancio ma già esperti e abili alla guida delle monoposto, come altri protagonisti dotati di grande esperienza e qualità automobilistica di lunga data.

Basta pensare a Fernando Alonso, attuale prima guida dell’Aston Martin, che a quasi 43 anni di età non intende affatto smettere e ha da poco persino rinnovato il contratto con la scuderia britannica. Al contempo, il prossimo anno potrebbe debuttare in F1 il giovanissimo Andrea Kimi Antonelli, talento italiano che la Mercedes vuole lanciare in pista, al posto di Hamilton, a neanche 18 anni compiuti.

Ma a prescindere dall’età e dagli anni di esperienza sulle spalle, vi sono piloti che per un motivo o per un altro devono abbandonare il mondo della Formula 1, sia per scelte tecniche della scuderia di appartenenza, sia perché non trovano spazio o preferiscono concentrarsi su altre categorie del motorsport. Questo è il caso di un pilota che si appresta ad abbandonare il Circus, stavolta, definitivamente

Contratto in scadenza, il pilota dà l’addio alla Formula 1

La situazione di cui vi parliamo riguarda Kevin Magnussen, pilota classe 1992 che sta correndo per la Haas nel Mondiale in corso. Un pilastro per la scuderia statunitense che lo ha persino richiamato per una seconda esperienza da protagonista. Va ricordato, infatti, che il danese aveva corso dal 2017 al 2020 con la Haas che due stagioni fa ha scelto di puntare ancora su di lui dopo il licenziamento di Nikita Mazepin.

Il contratto di Magnussen in scadenza a fine 2024 non è stato rinnovato dalla Haas che ha deciso di non confermarlo. Al suo posto, con tutta probabilità, arriverà Esteban Ocon che completa la line up dei piloti del prossimo anno con Oliver Bearman, ingaggiato dalla Ferrari al posto di Hulkenberg, a sua volta trasferitosi alla Sauber.

È stato Magnussen stesso ad annunciare e confermare l’addio alla F1, almeno per il momento: “Sono orgoglioso di aver corso per un team così eccezionale in questi ultimi anni. In particolare, vorrei ringraziare Gene Haas per il suo impegno nei miei confronti, in particolare per avermi riportato ancora una volta nel 2022, quando pensavo che, almeno in quel momento, la mia carriera in Formula 1 fosse finita”.

Il futuro di Kevin Magnussen è tutto da scrivere. Non è escluso che il pilota danese possa continuare la carriera nel motorsport, puntando sul campionato WEC o su altre categorie per dimostrare di essere un pilota ancora competitivo.