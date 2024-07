Inter, il messaggio del presidente del Genoa per Gudmundsson: i nerazzuri non mollano la presa

Poco dopo l’assemblea di Lega di ieri, il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, si è soffermato sul futuro di Albert Gudmundsson in orbita Inter. “I miei rapporti col dottor Marotta sono straordinari, lui è un professionista che di calcio ne sa più di me. Ogni tanto ci sono rivisitazioni, ho detto che Albert deve sognare ma può continuare a sognare anche a Genova e auspico che continui a sognare a Genova. Non c’è alcun tipo di problema, al di là del mercato che non sarà deciso da me. L’impressione è che Albert possa restare in Liguria”.

Il trequartista islandese resta comunque un’idea per i nerazzurri che vorrebbero arricchire il comparto offensivo con un giocatore diverso e con Simone Inzaghi che sarebbe intenzionato ad ottenere una quinta punta. Le cessioni di Valentin Carboni e Joaquin Correa potrebbero agevolare un’offerta da parte del club di viale della Liberazione con il Grifone che lo valuta una trentina di milioni.