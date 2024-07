L’annuncio sorprende i tifosi: tutta la verità su Verstappen alla Ferrari

Verstappen alla Ferrari: finalmente emerge la realtà dei fatti allo stato attuale delle cose, una rivelazione sconvolgente per i tifosi

La rivelazione ha colpito come un fulmine a ciel sereno il mondo della Formula 1: l’annuncio che coinvolge anche Max Verstappen. Le parole del team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, non lasciano spazio a dubbi: l’interesse vale per tutti. Ma non è tutto, perché nel contesto del mercato, anche il futuro di Adrian Newey, il geniale mago dell’aerodinamica, ha un ruolo chiave.

In una recente intervista ai microfoni di ‘Auto Motor und Sport’, Vasseur ha parlato apertamente di ciò che significherebbe avere Verstappen in squadra. “Newey? Sarebbe lo stesso se mi chiedessero ‘sei interessato a Max Verstappen?’ Vorrei vedere quale team principal direbbe di no. Sarebbe un grave errore tecnico da parte mia se non pensassi a Newey” ha dichiarato Vasseur, facendo intendere che l’interesse per Verstappen è un argomento di discussione tra i vertici di Maranello.

Queste parole hanno scosso l’intero paddock, poiché è noto che Verstappen, attualmente il pilota di punta della Red Bull, ha un contratto a lungo termine con la squadra austriaca. Tuttavia, le dinamiche della Formula 1 sono in continua evoluzione, e il mercato piloti è sempre pronto a sorprendere.

Da Newey a Verstappen: l’annuncio di Vasseur

Ad aggiungere ulteriore pepe alla situazione, c’è il destino di Adrian Newey, il genio dell’aerodinamica che ha contribuito in maniera determinante ai successi della Red Bull. Dallo scorso maggio è ufficialmente sul mercato e il suo prossimo passo è oggetto di speculazioni incessanti. La Ferrari è in prima linea per assicurarsi i suoi servigi, consapevole che il suo contributo potrebbe rappresentare un vantaggio tecnico enorme.

Vasseur ha spiegato che l’inserimento di Newey nel team sarebbe una mossa strategica di grande rilevanza: “Questa tematica va inquadrata diversamente. Si inserirebbe bene all’interno del team? Cosa porterebbe al team per il futuro? A volte uno più uno non fa due, ma due e mezzo. Newey è certamente un tema, così come è un tema per tutti”.

Da quando è arrivato in Ferrari, Vasseur ha lavorato instancabilmente per rafforzare la squadra. Ha già portato a Maranello circa cinquanta ingegneri da altre scuderie, preferendo mantenere un profilo basso per proteggere la loro privacy e non esporli a eccessive pressioni mediatiche.

“Da quando sono in Ferrari abbiamo assunto circa cinquanta ingegneri dalle altre scuderie” ha spiegato Vasseur. Al contempo, per parlare dell’interessamento rosso per Newey ha voluto quindi fare un paragone con il profilo di Verstappen, che sostanzialmente piace praticamente a tutti. Parole che hanno suscitato un’ondata di emozioni tra i tifosi della Ferrari. La maggioranza dei fan vede questo sogno come una mossa vincente, in grado di riportare la Ferrari al vertice delle classifiche mondiali.

Quel che è certo è che la rossa è determinata a tornare ai vertici della Formula 1. Con Vasseur al timone, il Cavallino Rampante sta costruendo una squadra capace di affrontare qualsiasi sfida. Il mirino è ora su Newey come prossimo passo, mentre una parte della tifoseria sogna addirittura in un futuro lontano persino Verstappen.