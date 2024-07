Arsenal, ecco Calafiori: il difensore italiano più pagato di sempre

Il difensore italiano più pagato di sempre. Il trasferimento di Riccardo Calafiori all’Arsenal per una cifra complessiva intorno ai 50 milioni di euro diventa immediatamente un pezzo di storia del mercato. E pensare che solo un anno fa, il cartellino del 22enne romano era stato valutato 4 milioni di euro più bonus, nel passaggio al Bologna dal Basilea. Basilea che però ha mantenuto il 50% della rivendita e che ora dunque è pronto a incassarne altri 25 milioni. Un affare incredibile per tutti. Anche per il giocatore, che sbarca in Premier alla corte di Arteta, con un maxi ingaggio da 4 milioni a stagione e soprattutto l’investitura di un Europeo da protagonista, nonostante il flop dell’Italia.

Arsenal, come giocherà Calafiori

CalaIn una squadra che fa gioco, Calafiori enterà nelle rotazioni della coppia centrale titolare Saliba-Gabriel Magalhaes, prendendo verosimilmente il posto dell’ex Spezia Kiwior, senza dimenticare anche l’olandese Timber. Ecco perchè, vista l’abbondanza, è probabile che Calafiori possa tornare spesso anche all’antico, sulla fascia di sinistra, dove ad oggi un altro ex Bologna, il giapponese Tomiyasu, si gioca il posto con l’ucraino Zinchenko. A giorni Calafiori finirà le vacanze già programmate, poi si unirà ai Gunners: esordio il 17 agosto, all’Emirates Stadium, contro il Wolverhamtpon, mentre il primo big match da segnare in rosso, sarà quello del 15 settembre, con il derby contro il Tottenham in casa degli Spurs.

Francesco Letizia