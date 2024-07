Marquez rovina la Ducati: scappano tutti

Clamoroso in casa Ducati, scappano tutti a causa dello spagnolo Marc Marquez: cosa sta succedendo a Borgo Panigale

Con Marc Marquez, in casa Ducati sono arrivati anche una serie di guai apparentemente imprevedibili. Chi avrebbe potuto immaginare che il pilota spagnolo portasse con sé tante complicazioni? Rispetto alle attese, le cose non sono fin qui andate per il meglio a Borgo Panigale, e la sensazione è che servirà ancora del tempo per riuscire a risolvere alcune questioni importanti sollevate dall’arrivo dell’otto volte campione del mondo nel team ufficiale della rossa italiana.

Che il matrimonio tra Marc e la Ducati ufficiale potesse comportare qualche conseguenza importante, d’altronde, era chiaro. Anche perché il pilota catalano è riuscito a conquistare il posto oggi occupato da Enea Bastianini di fatto soffiandolo a Jorge Martin, uno degli emergenti di maggior talento degli ultimi anni.

Uno smacco che ha portato quest’ultimo ad accettare la corte di Aprilia, e allo stesso tempo il team Pramac, quello che di fatto ha aperto le porte a Marquez nell’universo Ducati, ad abbandonare Borgo Panigale per stringere un accordo, valido dal prossimo anno, con Yamaha. C’è dunque paradossalmente un universo in fuga da Ducati, e la ‘frana’ potrebbe non essere ancora terminata. Le ultime notizie provenienti dalla Spagna mettono in luce altri problemi da dover risolvere nel più breve tempo possibile.

Ducati, fuga totale: dopo l’arrivo di Marquez scappano tutti, cosa sta succedendo

Se in qualche modo la questione Martin e quella Pramac sono state gestite con un certo distacco da Ducati e da Marquez, è un altro in questo momento il problema che maggiormente interessa sia la casa di Borgo Panigale che lo stesso pilota. La questione riguarda infatti gli sponsor.

Fondamentali nel mondo della MotoGP per poter permettere alle scuderie di sostenersi, a quanto pare in questo momento non tutti avrebbero gradito l’arrivo dell’otto volte campione del mondo nel team ufficiale Ducati. Non tanto per il personaggio in sé, quanto perché Marquez è storicamente legato, da anni, ad alcuni sponsor personali. E la convivenza non è possibile, ovviamente.

Basti pensare, come riportato da ‘Estadio Deportivo’, allo sponsor Red Bull, diretto concorrente di Monster, da anni accanto alla Ducati ufficiale. Pensare che Marquez possa restare legato alla bevanda energetica austriaca mentre guida una moto sponsorizzata da uno dei principali competitor appare quantomeno difficile.

Anche per questo motivo, è probabile che nelle prossime settimane possano partire delle trattative per cercare di superare gli ostacoli di natura burocratico-finanziaria sorti dopo l’annuncio di una notizia che, sportivamente, poteva anche essere accettata con entusiasmo, ma i cui contorni devono ancora essere definiti con precisione, per evitare che la fuga dalla Ducati possa diventare qualcosa di insostenibile e preoccupante.