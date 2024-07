Milan, giovedì la partenza per gli USA: il mercato entra nel vivo

Giovedì pomeriggio, aeroporto di Malpensa. E’ lì che il Milan decollerà in direzione New York, dove sabato notte affronterà allo Yankee Stadium il Manchester City nella prima delle tre amichevoli in America che sosterrà la squadra di Fonseca.

Milan, obiettivo Pavlovic

Ed è anche quello il momento massimo in cui l’allenatore rossonero si aspetta di abbracciare Strhinja Pavlovic. La trattativa per il difensore centrale sta per entrare nel vivo, col Milan che conta di chiudere l’operazione col Salisburgo per meno di 20 milioni complessivi, bonus inclusi. Già chiuso invece l’accordo col giocatore, che ha ben spiegato al suo club di voler assolutamente vestire la maglia del Milan al più presto.

Pavlovic, che nelle prossime ore terminerà le vacanze post Europeo, potrebbe così evitare direttamente di rientrare alla base, sbarcando direttamente a Milano per le visite mediche di rito a metà settimana e salire sul volo per gli Stati Uniti.

Obiettivo Samardzic

Milan alla serba, perché i rossoneri avranno nelle prossime ore un contatto con l’Udinese per Lazar Samardzic. La volontà della dirigenza rossonera è di provare a inserire nell’affare una contropartita tecnica per abbassare il conguaglio. Il nome più caldo, per caratteristiche, profilo e ingaggio, è quello di Tommaso Pobega, che potrebbe diventare un sostituto ideale dello stesso Samardzic in bianconero.

Occhio anche alla situazione di Yacine Adli, mentre l’Udinese potrebbe provare a inserire qualche giovane della ricca nidiata della Primavera rossonra.

Fofana, si vuole chiudere

Fine, argomento Fofana. A prescindere da Samardzic, il Milan ha intenzione di chiudere per un centrocampista con attitudine più difensiva. E il francese è il prescelto. La prima offerta da 12 milioni è stata ritenuta troppo bassa dal Monaco. Il Milan è pronto a ritoccarla al rialzo, cosciente di poter far leva anche in questo caso sulla volontà del giocatore, nonchè sulla scadenza 2025 dell’attuale accordo del nazionale francese. Trattativa che potrebbe diventare così bollente tra i 15 e i 18 milioni.

