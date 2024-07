Bologna, Italiano stavolta ha i gol: Dallinga più Castro, c’è futuro dopo Zirkzee

Il Bologna batte il colpo Thijs Dallinga: è sbarcato oggi nel mondo rossoblu il nuovo olandese per l’attacco, che raccoglierà l’eredità lasciata dal connazionale Joshua Zirkzee. 23 anni, Sartori e Di Vaio hanno chiuso l’acquisto sulla base di una cifra intorno ai 15 milioni di euro versati al Tolosa. 19 reti tra Ligue 1, Europa League e Coppa di Francia per lui: nei prossimi giorni si aggregherà al ritiro dei suoi nuovi compagni a Valles, con un contratto di 4 anni a 1,5 milioni a stagione.

Il Bologna fa sul serio insomma, investendo una cifra importante per ripartire dopo la partenza di Zirkzee. Un limite che Italiano ha riscontrato nella recente esperienza a Firenze è stato proprio quello del centravanti di riferimento: fra Beltran, Nzola e Belotti nessuno si è preso l’incarico di fare i gol che sono mancati alla Viola per fare l’ultimo step che è sempre sembrato mancare ad una squadra che per il resto ha regalato ottime impressioni dal punto di vista del gioco.

In Emilia Romagna questo compito sarà chiesto dunque a Dallinga, ma senza dimenticare che è già presente in casa chi di gol potrebbe averni diversi in canna: Santiago Castro è arrivato con sei mesi d’anticipo dal Velez, lo scorso gennaio, proprio nell’ottica di ambientarsi con i tempi giusti ed abituarsi al nuovo campionato. Ed i due gol che è riuscito a trovare nelle prime apparizioni, dei quali uno alla Juventus, lo fanno partire con lo spirito giusto in vista di questa annata, nella quale vuole dire la sua ed esplodere.