Con la 10 sulle spalle: la Lazio riparte dal suo nuovo leader, Zaccagni

Nell’amichevole contro la Triestina si è rivisto nel gruppo di Marco Baroni, Mattia Zaccagni: la scelta della 10 sulle spalle è l’ufficialità di ciò che circolava già da tempo, il coronamento di quel ruolo da leader che il fantasista avrà in questo nuovo ciclo.

L’estate che stanno vivendo i biancocelesti sa di mezza rifondazione, non tanto per la quantità dei cambi dal mercato, ma soprattutto per il peso dei nomi che stanno venendo sostituiti. E quello di Zaccagni è sicuramente uno dei primissimi nomi dai quali ripartire e dai quali ci si aspetterà di più, ora che in avanti diventa lui il primo riferimento fra i giocatori che dovranno rimettersi in gioco. Fra tanti nuovi arrivi e con le partenze di giocatori dal grande peso nello spogliatoio quali Luis Alberto e Immobile, la ricerca dei nuovi punti di riferimento sarà il primo compito richiesto a Baroni per raggiungere i suoi obiettivi.