Esclusiva SI Juventus: De Sciglio sul mercato, in fila c’è anche Galliani

Secondo quanto rivelato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà il futuro di Mattia De Sciglio potrebbe essere al Monza. Ecco la news: “Mattia De Sciglio se l’è presa (non ha torto) con i giornalisti che lo hanno dato per infortunato quando così non è. Intanto, il Monza aveva sondato qualche settimana fa e ora si è messo in fila, sapendo che De Sciglio non ha ancora deciso. Galliani conosce bene De Sciglio dai tempi del Milan, il terzino (in scadenza) vuole aspettare e capire se arriveranno altre proposte (anche dall’estero). Galliani resta ovviamente vigile su Szczesny, ma in questo caso dovrà portare pazienza“.