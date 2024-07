ESCLUSIVA SI Pedullà: “Pierozzi al Palermo: accordo totale con la Fiorentina. I dettagli”

Niccolò Pierozzi, c’è accordo totale tra Fiorentina e Palermo: a riportarlo è Alfredo Pedullà. Quella che sembrava essere diventata una lunga telenovela è giunta dunque al termine.

Il direttore sportivo dei rosanero Morgan De Santis è riuscito a risolvere lo stallo creatosi in queste settimane per la trattativa che porterà il difensore classe 2001 a giocare in Sicilia il prossimo anno. Il City Group si aggiudica dunque un nuovo giocatore in prospettiva, dopo il colpo fatto dall’Argentina con l’accordo per Valentin Gomez, giocatore che rimarrà in Patria, in prestito al River Plate.

I dettagli dell’affare li spiega lo stesso Pedullà: “Il Palermo ha chiuso l’operazione Niccolò Pierozzi con la Fiorentina. Il terzino destro classe 2001 raggiungerà i suoi nuovi compagni nelle prossime ore, siamo allo scambio dei documenti. Operazione a titolo definitivo da circa un milione, ma alla Fiorentina andrà il 50 per cento in caso di futura rivendita”.