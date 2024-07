Hamilto-Schumacher: i fan stentano a crederci

Lewis Hamilton e Schumacher: arriva l’incredibile “annuncio”, i fan stentano a crederci. Il pilota Mercedes non si tira indietro e dice la sua

Stanno facendo il giro del web alcune parole pronunciate negli ultimi giorni da Lewis Hamilton con le quali manda una frecciatina a Schumacher. I tifosi non se l’aspettavano un’uscita del genere. Invece il futuro pilota della Ferrari non si è tirato indietro nel dire la sua e commentare la notizia di cui si è tanto discusso nell’ultima settimana.

Hamilton detiene attualmente il record di titoli mondiali vinti, sette, proprio con l’esponente di spicco della famiglia Schumacher, Michael. La firma con la “Rossa” è proprio un tentativo, probabilmente l’ultimo, da parte del britannico per cercare di arrivare al record assoluto, battendo quello della Leggenda totale quando si parla di Formula 1 e motori. Intanto negli ultimi giorni è arrivato l’annuncio sulla decisione forte di un altro membro della famiglia Schumacher.

Mirino su Ralf, fratello di Michael, che nell’ultima settimana ha dichiarato al mondo il coming out.

Schumacher-Hamilton, da non credere: il futuro pilota della Ferrari dice tutto!

Ha fatto molto chiacchierare, infatti, la notizia del coming out di Ralf Schumacher. Il fratello di Michael ha reso noto la scorsa settimana di avere un compagno e di essere omosessuale, nonostante in precedenza fosse sposato e abbia avuto anche un figlio, David. Si tratta di uno dei primi casi di coming out nel mondo dell’automobilismo e quando è stato chiesto ad Hamilton di dire la sua non si è certo tirato indietro, in quanto il britannico è da sempre a favore della causa LGBTQ+.

Il sette volte campione del mondo non ha perso tempo per mandare un messaggio forte all’ex pilota dichiarando “sono felice per lui. Prima pensava che non fosse una buona idea combattere per i diritti, forse ora ha cambiato idea“. Dopo la punzecchiata, riportata da ‘Ilsussidiario.net’, Hamilton ha comunque elogiato la scelta del più piccolo dei fratelli Schumacher: “Questo passo è un segnale positivo. Ciò dimostra come siamo sempre più vicini al momento in cui è possibile uscire allo scoperto”. L’inglese ha quindi sottolineato come nel mondo dello sport è importante avere inclusività, e tutti devono sentirsi a loro agio nell’ambiente.

Ma cosa c’è dietro alla frecciatina da parte del britannico? Una vicenda vecchia qualche anno. Siamo nel 2021, e quando Hamilton si schierò sui social a favore della comunità LGBTQ+, ricevette le critiche da parte di Ralf Schumacher. Quest’ultimo asserì come “i suoi valori sono importanti e può rappresentarli sui social. Ma la domanda è perché farlo sempre con la tuta della Mercedes e sulle piste di Formula 1, quando potrebbe farlo in altri contesti. Non bisogna mai mescolare politica e sport”. Hamilton a quanto pare non aveva dimenticato e a distanza di tre anni si è tolto il classico sassolino dalla scarpa, pur elogiando il coraggio e la scelta del fratello di Michael.